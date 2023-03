Trafisz do więzienia za nalepkę z polską flagą na tablicy rejestracyjnej. Czy aby na pewno?

Media społecznościowe zalały wpisy dotyczące rzekomych kar więzienia za naklejanie na tablice rejestracyjne w miejsce flagi Unii Europejskiej nalepki z polską flagą. Internauci, powołując się na jeden z artykułów opublikowanych przez redakcję portalu Interia dotyczący znowelizowanego Kodeksu karnego, zaczęli wyrażać swoje oburzenie, zarzucając ustawodawcom zdradę i działanie na szkodę społeczeństwa.

REKLAMA

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Znowelizowane przepisy Kodeksu karnego

Wielu internautów dość emocjonalnie odebrała tytuł artykułu, co wpłynęło na jego ogólny odbiór. Dziennikarze Interii wskazali na pewną możliwość interpretacji znowelizowanych przepisów Kodeksu karnego. Jest ona jednak mało prawdopodobna. Zajrzyjmy więc do treści kontrowersyjnego przepisu. Przewiduje on dotkliwe kary dla osób, które pokusiłyby się o kradzież tablic, ich podrabianie, czy też przerabianie. Zgodnie z art. 306c:

Par. 1 - Kto dokonuje zaboru tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego, umożliwiającej dopuszczenie tego pojazdu do ruchu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, albo w celu użycia za autentyczną tablicę rejestracyjną pojazdu mechanicznego podrabia lub przerabia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

Par. 2 - Tej samej karze podlega, kto używa tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego nieprzypisanej do pojazdu, na którym ją umieszczono, albo używa jako autentycznej podrobionej lub przerobionej tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego

Warto zaznaczyć, że przepisy, o których tutaj mowa miały zacząć obowiązywać już 13 marca, jednak ze względu na wprowadzenie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 roku (Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw) przesunięto ich wejście w życie na dzień 1 października 2023 roku.

W Europie byłby za to od razu mandat. Jak jest u nas z kamerkami i navi na szybie?

Czy naklejenie nalepki z flagą łapie się pod art. 306 k.k.?

Wydaje się małoprawdopodobne, że takie drobne "upiększenie" tablic mogłoby zostać potraktowane jako przestępstwo. Trudno mówić tutaj także o wykroczeniu. Mandat grozi jedynie tym osobom, które ozdabiają tablice w taki sposób, że niemożliwe jest ich odczytanie. Za taki występek grozi 500 zł kary.

Zobacz wideo

Co więcej, również zdaniem prawników nalepienie naklejki nie będzie traktowane jako przestępstwo. Redakcja TVN Turbo skonsultowała się w tej kwestii z adwokatem Jędrzejem Kwiczorem. Jak przekazał dziennikarzom - "Zgodnie z definicjami, jakie tworzą sądy w swych orzeczeniach w sprawach o przerobienie dokumentów, które możemy tu pomocniczo zastosować, przerobienie to ingerencja w treść zmieniająca znaczenie i sens danej informacji". Na pytanie, czy nalepienie naklejki z polską flagą jest tego typu ingerencją, mecenas jasno stwierdza, że nie. Nie może jednak wykluczyć, że "jakiś sąd przyjmie mniej korzystną interpretację tego przepisu i będzie za to skazywać".

Wydaje się jednak mało prawdopodobne, by któryś z sędziów uznał, by nalepka z polską flagą szczególnie naruszała znaczenie czy też aspekt funkcjonalny tablic. Adwokat dodał także, że w praktyce wiele będzie zależało od wytycznych Komendanta Głównego Policji. "Właśnie według tych wytycznych policjanci zwykle decydują o interpretacji przepisów" - przekazał Kwiczor.

OFERTY AVANTI24.PL: Koronkowa bielizna nawet -40% taniej. Najpiękniejsze modele, które dodadzą seksapilu każdej kobiecie!