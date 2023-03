Eksplozja niewybuchu na budowie obwodnicy Opatowa. Ranny kierowca ciągnika rolniczego

Jak przekazał redakcji Gazety Wyborczej Marcin Bajur, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, do wypadku doszło ok. godz. 16.30 w miejscowości Okalina-Kolonia w pow. opatowskim.

Wybuch na budowie obwodnicy Opatowa

Z pierwszych doniesień służb wynika, że w trakcie wykonywania prac ziemnych jeden z robotników kierujący ciągnikiem rolniczym z podpiętym mulczerem (urządzenie stosowane do usuwania krzewów i młodych drzew) lub też glebogryzarką najprawdopodobniej naruszył zakopany w ziemi pocisk. Operator doznał obrażeń twarzy i głowy. Zespół ratownictwa medycznego natychmiast przetransportował go do szpitala.

Eksplozja była na tyle potężna, że elementy urządzenia zostały rozrzucone na znaczne odległości. "Maszyna została rozdzielona na wiele kawałków. Jeden z dużych elementów tej maszyny odbił się od podłoża i przeleciał około 150 metrów, zatrzymał się na przydrożnym drzewie przy drodze krajowej nr 9" – poinformowała TVN24 mł. asp. Katarzyna Czesna-Wójcik z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie.

Wiadomo już, jak doszło do wypadku w Nowym Mieście. Jest nagranie z monitoringu

Co więcej, eksplozja miała miejsce zaledwie 100 metrów od stacji benzynowej. "Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone, dostęp do niego oraz do stacji paliw jest zabroniony" - przekazała redakcji portalu Dziennik.pl oficer prasowa. Od rana na miejscu pracuje patrol saperski, który dokładnie sprawdza, czy w pobliżu placu budowy znajdują się inne niewybuchy.

