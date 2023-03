Kierowco, słyszałeś o systemie eSCOR? Cały czas cię ocenia i wpływa na cenę OC

System eSCOR umożliwia wygenerowanie oceny, która wskazuje jak osoby o historii ubezpieczeń komunikacyjnych zbliżonej do sytuacji danego kierowcy i umiejscawiają go na tle innych kierowców w podobnej grupie wiekowo-geograficznej. eSCOR umożliwia również dostęp do historii ubezpieczeniowo-szkodowej osoby generującej raport. W razie zauważenia braku danych bądź niezgodności dzięki systemowi można zgłosić ten fakt.

System eSCOR - jak działa?

System eSCOR, czyli Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka, ma działać dwutorowo. Po pierwsze pozwala na wyliczenie i ocenę ryzyka ubezpieczeniowego wskazanej w zapytaniu osoby. To może być przydatne podczas obliczania składki OC, ale i AC. Po drugie pokaże jak jej historia ubezpieczeń komunikacyjnych sytuuje ją na tle innych kierowców z danej grupy wiekowo-geograficznej. Skala oceny wynosi od 1 do 5. Właśnie dlatego przedstawiciele UFG mówią o kierowcach na piątkę, promując bezpieczną jazdę.

Analiza i wystawienie "oceny" kierowcy są oparte na zaawansowanej metodzie statystycznej analizy danych, w tym statystyki aktuarialnej. A samo stworzenie wystandaryzowanej oceny punktowej prawdopodobieństwa spowodowania szkody jest de facto analogicznie do rozwiązań świetnie znanych w sektorze bankowym, czyli przypomina tzw. scoring kredytowy. Komu przydadzą się takie raporty? Usługa jest kierowana do firm ubezpieczeniowych, ale też kierowców czy przedsiębiorców.

Ocenianie kierowcy eSCOR - po co?

Spersonalizowany raport ma zwiększyć świadomość kierowców na temat charakterystycznych dla nich czynników ryzyka i pomóc im podjąć działania służące poprawie bezpieczeństwa. Dla ubezpieczycieli stanie się ważnym faktorem decydującym o zniżce lub zwyżce przy polisie. I choć założenia i idea projektu brzmią świetnie, w jego przypadku warto zadać sobie pewne pytanie. Po co to wszystko?

- Projekt UFG będzie świadczyć e-usługi dla Zakładów ubezpieczeń, które w wyniku realizacji projektu będą mogły uzyskać rynkowy punkt odniesienia w zakresie czynników wpływających na ryzyko ubezpieczeniowe. System umożliwi uzyskanie wiarygodnej informacji do oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz o stosowanych algorytmach do taryfikacji w przypadku, gdy Zakład nie dysponuje danymi do budowy własnych modeli statystycznych - czytamy na rządowej stronie poświęconej eSCOR.

Ubezpieczyciele już dziś mają dostęp do historii szkodowości kierowcy. A więc i bez systemu opartego na pięciopunktowej skali oceny, są w stanie uwzględnić te informacje podczas wyliczania składki ubezpieczenia OC. Tym razem własne dane będą mogli podejrzeć również kierowcy. Otrzymają także możliwość skontrolowania poprawności informacji zapisanych w bazie UFG.

eSCOR - jak sprawdzić swoją ocenę?

Dostęp do systemu jest możliwy za sprawą strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. I to też w tej witrynie można wygenerować raport dotyczący kierowcy. Oczywiście po wcześniejszym założeniu indywidualnego konta. Na razie właściwie tyle wiadomo. Konkretna instrukcja pobrania raportu z pewnością zostanie udostępniona po uruchomieniu usługi.

- Aby wygenerować raport z oceną eSCOR należy zalogować się do portalu UFG. Jeżeli nie posiadasz konta na portalu, zostaniesz poproszony o jego założenie. Następnie należy wybrać opcję „Ocena eSCOR" dostępną w menu bocznym - czytamy w krótkiej instrukcji. Dostęp do eSCOR znajdziecie na oficjalnej stronie. Kliknięcie w to zdanie przeniesie was na ufg.pl.