Ulubiony pikap Polaków ma cennik. Do Rangera Raptora dołączają inne wersje

Na polskim rynku jest kilku mocnych pikapowych graczy: Ford Ranger, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, a do tego te mniej popularne jak Mitsubishi L200 czy SsangYong Musso. Jednak dominator jest tylko jeden i jest nim pierwszy model z tej wyliczanki. Nowy Ford Ranger został zaprezentowany już w zeszłym roku, ale w zwykłych konfiguracjach nad Wisłę wyraźnie się nie spieszył. Ford postanowił w nową generację wejść z drzwiami.

REKLAMA

Do Polski przyjechały na początek Fordy Rangery Raptor. To wyczynowa, ekstremalna i sportowa odmiana. Każdy z tych przymiotników jest jak najbardziej na miejscu. Pod maską pracuje trzylitrowa V-szóstka o mocy niecałych 300 KM (w Europie trochę ją skręcono), rozpędza się do setki w niecałe osiem sekund, auto stylistycznie nawiązuje do słynnego F-150 Raptor, wydech w trybie Baja może zawstydzić sportowe modele, a zawieszenie pozwala skakać i z szaloną prędkością pokonywać bezdroża. Wyjściowa cena Raptora to 304 550 złotych netto.

Opinie Moto.pl: Ford Ranger Raptor. Ja chcę jeszcze raz!

Nowy Ford Ranger - ceny

Teraz ofertę uzupełniają w końcu mniej spektakularne odmiany lubianego pikapa. Ceny wysokiej klasy Rangera Wildtrak rozpoczynają się od 209 600 zł netto, a ceny bogato wyposażonej wersji Limited rozpoczynają się od 201 950 zł netto. Oba modele oferowane są w wersji nadwozia Double Cab, a dostawy do klientów rozpoczęły się na początku 2023 roku. To topowe wersje wyposażenia, ale to właśnie one napędzają sprzedaż.

Ford wskazuje, że wersje Wildtrak stanowiły 60 proc. sprzedaży Forda Rangera poprzedniej generacji. To najlepiej pokazuje, że do Europy powoli przenikają trendy zza Oceanu, gdzie klienci bardzo lubią bogato wyposażone pikapy. Trop idąc tym tropem, przywiezie także do Polski propozycję Limited. Ranger Limited może pochwalić się również bogatym wyposażeniem standardowym, obejmującym podgrzewaną kierownicę obszytą materiałem Sensico opracowanym przez Forda, skórzane fotele Soho z przetłoczeniami w stylu Apex oraz konsolę pokrytą miękkim winylem. To pikap, który zaskoczy wyposażeniem i wykonaniem z wysokiej półki. Mieliśmy okazję już go dotknąć i obejrzeć.

Zobacz wideo Nasze pierwsze wrażenia z kontaktu z Fordem Explorerem

Nowy Ford Ranger - silniki

Nowa generacja Forda Rangera na pewno zaciekawi osoby, które szukają pikapa z dużym silnikiem. Konkurencja stawia na wysokoprężne jednostki R4. Tutaj dostępny będzie trzylitrowy turbodoładowany silnik Diesla V6, po raz pierwszy oferowany w gamie napędów Rangera. Układ napędowy, generujący moc 240 KM i moment obrotowy 600 Nm, współpracujący z 10-biegową automatyczną skrzynią biegów, pozwala na holowanie przyczepy o masie do 3500 kg.

Oczywiście nie zabraknie też propozycji dwulitrowej i czterocylindrowej. To sprawdzone już przez Polaków dwulitrowe silniki wysokoprężne Forda EcoBlue. Zarówno Ranger Limited, jak i Ranger Wildtrak, mogą być wyposażone w jednostkę dwulitrową EcoBlue Bi-Turbo o mocy 205 KM z 10-biegową skrzynią automatyczną. Dla bazowych wersji wyposażenia XL i XLT dostępny jest również 2,0-litrowy silnik wysokoprężny EcoBlue o mocy 170 KM z sześciobiegową skrzynią manualną lub sześciobiegową skrzynią automatyczną.

Opinie Moto.pl: Toyota Hilux 2.8 D-4D Invincible. Mógłbym nią jeździć na co dzień

Nowy Ford Ranger - trochę ciekawostek

Lista wyposażenia i pokładowych systemów może zaskoczyć. Kierowcy mogą monitorować wiele funkcji pojazdu i zmieniać parametry za pomocą największego w klasie 12,4-calowego cyfrowego zestawu zegarów, oraz 12-calowego centralnego wyświetlacza dotykowego, który obsługuje również zaawansowany system informacyjno-rozrywkowy Forda SYNC 4A. Ford przygotował też długą wyliczankę asystentów:

układ aktywnego wspomagania hamowania,

system utrzymania auta na pasie ruchu,

automatycznego hamowania podczas cofania,

system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach.

ten ostatni obejmuje również holowaną przyczepę oraz posiada funkcję ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z lewej lub prawej strony podczas wyjazdu tyłem z prostopadłego miejsca parkingowego.

Warto na koniec wspomnieć o aż sześciu trybach jazdy. Tryby Normal, Eco, Slippery (śliska nawierzchnia), Mud/Ruts (błoto/koleiny), Sand (piasek) i – w przypadku automatycznych skrzyń biegów – Tow Haul (tryb holowania) dostosowują niezbędne parametry, w tym dystrybucję mocy, kontrolę trakcji, elektroniczną kontrolę stabilności i charakterystykę przełożeń, aby podnieść efektywność w różnych scenariuszach jazdy.