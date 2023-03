Rusza budowa dwóch kolejnych obwodnic. Podano już daty zakończenia prac

Obwodnica Strzelec Krajańskich

W pierwszy dzień wiosny zainaugurowano prace budowlane na obwodnicy Strzelec Krajańskich w ciągu drogi krajowej nr 22 w województwie lubuskim. To jedna z sześciu obwodnic i jednocześnie pierwsza z Programu Budowy 100 obwodnic, które zaplanowano do 2030 roku. Inwestycja ma nie tylko ułatwić życie mieszkańcom Strzelec, ale także skrócić także czas podróży z Gorzowa Wielkopolskiego do Wałcza i dalej w kierunku Pomorza Gdańskiego.

DK22 jest jedyną trasą przejazdową przez Strzelce Krajeńskie w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego oraz w kierunku województwa pomorskiego i portów Trójmiasta. Ponadto przebiega przez strefę zabytkową wpisaną do rejestru zabytków, co uniemożliwia konieczną rozbudowę układu komunikacyjnego miasta. Co istotne, fragment drogi przebiegający przez miasto posiada nawierzchnię z kostki brukowej, co znacznie utrudnia jej utrzymanie w dobrym stanie technicznym przy obecnym natężeniu ruchu, a częste remonty są uciążliwe dla kierowców i mieszkańców miasta.

Od podpisania umowy z wykonawcą minął niespełna rok – to czas, w którym firma dopięła formalności i zdobyła wszystkie niezbędne pozwolenia. Zgodnie z umową zakończenie robót planowane jest już w czwartym kwartale 2024 roku. Koszt budowy ma wynieść 78 mln zł.

Będzie to jednojezdniowa, dwupasowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ponad 7,3 km. Początek obwodnicy znajduje się na DK22 w rejonie miejscowości Brzoza, a trasa początkowo biegnie głównie przez tereny rolne. Na wysokości drugiego kilometra planowana obwodnica przecina drogę lokalną i przebiega w pobliżu zabudowań miejscowości Piastowo. Za trzecim kilometrem przecina drogę wojewódzką nr 156, a kawałek dalej drogę lokalną do wsi Bronowice. Następnie biegnie przez dolinę cieku Młynówka, pomiędzy stawem rybnym a kompleksem obszarów podmokłych i Jeziorem Górnym. W dalszej części trasy poprowadzono w pobliżu zabudowań produkcyjnych miejscowości Strzelce Klasztorne, a następnie zabudowań mieszkalnych Małego Osiedla, za którym łączy się ponownie z DK22.

Obwodnica Żydonia

Obwodnica Żydonia - woj. wielkopolskie GDDKiA

Z kolei w województwie wielkopolskim wojewoda wydał pozwolenie na budowę obwodnicy Żydonia. Jak zapewnia GDDKiA plac budowy zostanie wydany wykonawcy w ciągu kilku najbliższych dni. Obwodnica powstanie w ciągu?drogi krajowej?nr 32. Tu także wykonawca, firma INFRAKOM Kościan, ma oddać gotową trasę jeszcze w 2024 r.

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej?ruchu przyspieszonego) o długości około 3,3 km.?Obwodnica Żodynia wyprowadzi z miejscowości ruch tranzytowy, koncentrujący się na DK32 – droga aktualnie łączy drogę ekspresową S3 z trasą?S5.?Obwodnica ma skrócić też czas podróży między Poznaniem a Zieloną Górą.