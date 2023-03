Omijanie aut zatrzymujących się przed przejściem dla pieszych jest zabronione. Sytuacja ta tworzy śmiertelne niebezpieczeństwo dla niechronionych uczestników ruchu drogowego. Policjanci srogo traktują kierowców łamiących ten przepis, a nadsyłane zgłoszenia dotyczące takich zachowań zmotoryzowanych traktują poważnie. Za przykład stanowczej reakcji mundurowych na donos o popełnionym wykroczeniu, może posłużyć zdarzenie z województwa lubelskiego.

Dzięki nagraniu od świadka, które wpłynęło na skrzynkę "Stop Agresji na drodze" policjanci z Chełma ustalili i ukarali kierowcę, który w rażący sposób popełnił wykroczenie na przejściu dla pieszych pod koniec lutego.

Na nagraniu opublikowanym przez policjantów ku przestrodze możemy zobaczyć, jak kierujący samochodem marki Volvo na ulicy Rejowieckiej w Chełmie przejechał przez przejście dla pieszych. Zmotoryzowany zrobił to w momencie, gdy na pasach znajdowała się czwórka pieszych, w tym dwoje małych dzieci. O grożącym niebezpieczeństwie pieszych ostrzegł klaksonem inny kierowca, który wcześniej się tam zatrzymał i zarejestrował całą sytuację przy pomocy kamerki zainstalowanej w aucie.

Zobacz wideo Sekundy od tragedii. Przejechał przez przejście dla pieszych, gdy przechodziły przez nie dzieci

Kierowca Volvo pojechał dalej, a świadek film dokumentujący to zderzenie przesłał policjantom. Funkcjonariusze dotarli do 29-latka odpowiedzialnego za popełnienie wykroczenia. Zachowanie zostało ukarane mandatem w kwocie 1500 złotych i dopisaniem do indywidualnego konta kierowcy 15 punktów karnych. Film został opublikowany ku przestrodze.

Mandaty na ponad 21 tys. zł i aż 111 punktów karnych

Zachowanie szczególnej ostrożności przy dojeżdżaniu do przejścia dla pieszych obowiązuje wszystkich zmotoryzowanych. Zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu i bezpośrednio przed nim oraz omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Nieuwaga lub świadome łamanie prawa może kosztować kogoś utratę zdrowia lub życia. W sytuacji bezpośredniego kontaktu pojazdu z pieszym, konsekwencje takiego zdarzenia bywają niejednokrotnie tragiczne w skutkach.

