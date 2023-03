Obława na złodzieja katalizatorów. Zaczęła się w Górze Kalwarii, skończyła w warszawskich krzakach

Portal warszawawpigulce.pl z wiadomości przysłanych przez czytelników dowiedział się, że ostatniej nocy w centrum Warszawy policja była wyjątkowo aktywna. Po stołecznych ulicach krążyło wiele radiowozów, tak jakby kogoś szukały.

Okazało się, że to obława zorganizowana przez policjantów z Wydziału Przestępczości Przeciwko Mieniu z Komendy Rejonowej Warszawa VII. Zakończyła się nią planowana od pewnego czasu zasadzka na złodzieja katalizatorów z Góry Kalwarii.

Podejrzany mężczyzna został wcześniej wytypowany przez policję, która już wcześniej podejrzewała, że jest związany z licznymi kradzieżami samochodowych katalizatorów. W nocy 20 marca był obserwowany przez funkcjonariuszy w Górze Kalwarii, gdzie przebywał wraz z kobietą.

Policja miała dobre przeczucie. W pewnym momencie mężczyzna zaczął wycinać katalizator z samochodu marki Renault. Policjanci zainterweniowali i zatrzymali na miejscu towarzyszącą złodziejowi kobietę, ale on zdołał wsiąść do samochodu i zaczął ucieczkę.

- powiedziała warszawawpigulce.pl nadkom. Joanna Węgrzyniak, rzeczniczka komendy policji Warszawa Praga Południe.

Ucieczka trwała ponad godzinę. Policja ścigała złodzieja samochodem, a później na piechotę

Radiowóz gonił go przez kilkadziesiąt kilometrów drogą prowadzącą z Góry Kalwarii aż do stolicy. Po drodze uciekinier spowodował kolizję, uszkadzając znak drogowy, ale pojechał dalej. W końcu na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 w Warszawie przestępca zatrzymał samochód, porzucił go i kontynuował ucieczkę na piechotę.

Policja na chwilę zgubiła trop, wtedy rozpoczęła przeczesywanie okolicznego terenu. To dlatego mieszkańcy Woli widzieli radiowozy krążące po ulicach i policjantów poruszających się na piechotę. W końcu znaleźli złodzieja ukrywającego się bezskutecznie w krzakach i zatrzymali go.

Wkrótce prokuratura postawi mu kilka zarzutów. To będzie możliwe, ponieważ oprócz próby kradzieży i ucieczki, której świadkami byli policjanci, prawdopodobnie popełnił wiele innych przestępstw. Policja z KRP VII od dawna gromadziła materiał dowodowy, który o tym świadczy.