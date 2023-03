Oświęcim. Karetka "wpadła do fontanny". To kolejna taka sytuacja w tym miejscu

Do zdarzenia doszło w zeszły piątek około godziny 16:30. Jak przekazuje redakcja portalu Fakty Oświęcim - "zespół ratownictwa medycznego (ZRM) otrzymał polecenie wyjazdu w rejon ulicy Obozowej. Siedmiolatek, bawiący się na placu zabaw w parku na Zasolu, spadł z jednego z urządzeń i złamał rękę".

Oświęcim. Karetka w fontannie

Śpiesząc na ratunek małemu chłopcu, ratownicy wjechali na teren parku. Wkrótce, karetka znalazła się na fontannie. Niestety płyty nie wytrzymały nacisku i zapadły się pod ciężarem pojazdu, przez co ratowniczy Mercedes Sprinter wpadł w powstałą dziurę.

Nie mając innego wyboru, ratownicy wezwali na miejsce kolejną karetkę, która pomogłaby poszkodowanemu chłopcu. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Oświęcimiu zabezpieczyli uszkodzony fragment fontanny. Na miejsce przybyli także policjanci, którzy postanowili jednak nie karać nieostrożnych ratowników - 51-letni kierowca karetki został jedynie pouczony.

Jak poinformował redakcję Faktów Oświęcim Edward Piechulek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu - "Zespół jechał dopiero do pacjenta. Ratownicy nie byli świadomi, że element konstrukcji chodnika nie jest odporny na większy ciężar".

Dyrektor dodał, że o zdarzeniu powiadomiony miał zostać ubezpieczyciel. "Skorzystamy z opcji assistance, by wydostać pojazd z pułapki. Wszystkie nasze karetki są ubezpieczone" – powiedział dyrektor Piechulek niecałą godzinę po zdarzeniu.

Co ciekawe, to nie jedyny taki przypadek, do jakiego doszło w tym miejscu. Sześć lat temu o kruchości fontanny przekonał się 32-letni pracownik Zakładu Usług Komunalnych w Oświęcimiu, który wjechał na nią Renault Masterem. Jak widać, od tamtego czasu nikt nie pokusił się o lepsze oznaczenie fontanny lub też jej przebudowę. Może teraz zarządcy obiektu postanowią zrobić coś z tym faktem.

