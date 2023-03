Metoda na stłuczkę i nowy mandat. Na naciągaczy jest bardzo skuteczna broń

Mandat za kolizję - ile, jak wysoki

Metoda "na stłuczkę" lub "na wypadek" nie jest niczym nowym. Stosowana jest od lat, ale głośniej zrobiło się o niej przy okazji zaostrzenia taryfikatora mandatów w zeszłym roku. Wyższy mandat za kolizję może skłonić wielu kierowców do "dogadania się". Mandat za samo spowodowanie zderzenia waha się od tysiąca do trzech tysięcy złotych. Ściślej mówiąc, w przypadku zdarzenia, w wyniku którego nikt nie ucierpiał, policja wypisuje mandat za przewinienie, które doprowadziło do stłuczki i dolicza 1000 zł za samo spowodowanie kolizji.

Wysokość końcowej kary jest zatem różna, ale zaczyna się od 1020 zł. I policja musi taki mandat wystawić, nawet gdy mowa o niewielkiej "przecierce" na parkingu przed blokiem, z którą lakiernik uporałby się za najwyżej kilkaset złotych.

Metoda na stłuczkę - co to, na czym polega

Mechanizm jest dość prosty i stosowany zazwyczaj na niewielkich skrzyżowaniach i rondach, czasem też na parkingach. Sprawcy najczęściej jeżdżą do skrzyżowań równorzędnych i czekają na auto pojawiające się z lewej strony. Gdy takie zauważą, przepuszczają je dając znak ręką lub światłami. Jeśli nieświadomy oszustwa kierowca połknie haczyk i ruszy, oszust stojący po prawej stronie dodaje gazu wjeżdżając w ofiarę. Po przyjeździe policji sprawca kolizji wszystkiego się wypiera i twierdzi, że to drugi z kierowców wymusił pierwszeństwo.

Metoda na stłuczkę - jak się bronić?

Jak kierowca może się bronić przed przeróżnymi naciągaczami? Nigdy nie panikujcie i nie dajcie się zastraszyć, poszukajcie świadków zdarzenia, sprawdźcie, czy w okolicy jest monitoring. Zdaniem policji jednak najskuteczniejszą metodą jest montaż wideorejestratora, który nagra próbę oszustwa i będzie stanowił dowód niewinności.

- W razie potrzeby mamy wtedy dowód, że ktoś faktycznie machnął ręką i ustąpił nam pierwszeństwa. Warto, żeby w miarę możliwości taka kamera była w samochodzie zainstalowana. Materiał z takiego nagrania może posłużyć do tego, żeby udowodnić swoją niewinność - jakiś czas temu tłumaczył sierż. sztab. Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji w rozmowie z Newserią.

W Polsce posiadanie i używanie kamerek jest legalne, ale pod pewnymi warunkami. Dane osobowe to w Unii Europejskiej dane wrażliwe, które chronione są prawem. Nie można ich dowolnie i bez zgody przetwarzać. Przepisy precyzują, czym są.

