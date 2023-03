Do zdarzenia doszło wieczorem w czwartek 16 marca w miejscowości Żelechów na ul. Długiej w powiecie grodziskim. Czerwony Seat Leon najpierw uderzył w Hondę, następnie w zaparkowanego obok Volkswagena i finalnie zatrzymał się na ogrodzeniu okolicznego domu. Siła uderzenia była na tyle duża, że wszystkie auta zostały mocno uszkodzone.

Jak się później okazało, sprawcą wypadku był ksiądz z parafii Żelechów-Ojrzanów, co potwierdził już rzecznik archidiecezji warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński. Strażacy w rozmowie z „Gazetą Wyborczą" poinformowali, że po wypadku, kiedy wikariusz został rozpoznany, pomiędzy nim a poszkodowanymi wybuchła kłótnia. Z relacji innego świadka, do którego dotarli dziennikarze „GW", wynika, że na miejscu nieomal nie doszło do samosądu. Duchownego musieli chronić strażacy.

Powodem kłótni jednak nie był sam fakt spowodowania kolizji, ale stan młodego księdza. Przybyła na miejsce policja stwierdziła, że wikary miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Kobieta, która wraz z synem jechała w aucie, w które uderzył ksiądz, twierdziła, że mężczyzna miał 3 promile w wydychanym powietrzu.

Dziś o godz. 20.50 w Żelechowie na ulicy Długiej 10 Ksiądz chciał zabić mnie, mojego syna i kierowcę drugiego auta. (...) Ksiądz który uczy nasze dzieci jeździ pijany (ponad 3 promile w wydychanym powietrzu) samochodem. Jeszcze chciał uciec z miejsca wypadku. Przestraszony po zabraniu kluczyków bezczelnie przesiadł się na miejsce pasażera (pisownia oryginalna)

- relacjonowała na swoim profilu poszkodowana.

Rzecznik archidiecezji warszawskie w wypowiedzi dla „GW" potępił postępowanie młodego wikariusza i zapewnił, że poza konsekwencjami wynikającymi z przepisów drogowych i kodeksu lanego, na księdza „zostaną nałożone sankcje kościelne" oraz konieczność odbycia terapii dla osób uzależnionych.