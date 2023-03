Mazda odzyskana kilka godzin po kradzieży. Za kierownicą auta obcokrajowiec

Policjanci z Legnicy (woj. dolnośląskie) poinformowali w komunikacie prasowym, że we wtorek 14 marca funkcjonariusze drogówki, którzy pełnili służbę na terenie gminy Legnickie Pole, zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Mazdą CX-3. Samochód był na niemieckich numerach rejestracyjnych, a prowadził go obywatel Czech.

Rutynowe czynności wykazały, że 37-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Ponadto mężczyzna nie miał przy sobie żadnych dokumentów pojazdu i nerwowo się zachowywał.

Mundurowi podjęli czynności zmierzające do ustalenia legalności pojazdu. Wyszło na jaw, że Mazda została w nocy skradziona na terytorium Niemiec. Obcokrajowiec został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu, a pojazd o szacunkowej wartości 17 tysięcy euro (około 78 tys. zł) zabezpieczono na policyjnym parkingu.

W policyjnym komunikacie czytamy: "Materiał dowodowy zebrany przez śledczych z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, pozwolił na przedstawienie obywatelowi Czech zarzutu dokonania kradzieży z włamaniem, a Sądowi Rejonowemu w Legnicy, na wniosek miejscowej prokuratury, zastosować wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące". Mężczyźnie grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Na terytorium Polski służby mundurowe niemal każdego dnia ujawniają pojazdy pochodzące z przestępstw. W walce ze złodziejami, paserami oraz przemytnikami aut pomaga wiedza, doświadczenie, działania operacyjne, nowoczesny sprzęt, międzynarodowa współpraca służb czy dostęp do europejskich baz danych o kradzionych pojazdach.

