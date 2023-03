Zwykłe niezwykłe kombi. Współczesna Skoda Octavia Combi skończyła 25 lat

Skoda Octavia trafia do klientów w 1959 roku. Jeszcze bardziej praktyczna wersja, Octavia Combi, została wprowadzona na rynek 11 września 1960 r. Model z przestronnym i zmiennym nadwoziem kombi oferował zarówno zalety samochodu osobowego, jak i lekkiego samochodu dostawczego. W latach 1961-1971 z zakładu w Kvasinach wyjechało 54 100 egzemplarzy modelu.

Współczesna Octavia

Kolejny rozdział Octavii rozpoczął się w 1996 r., wkrótce po połączeniu Skody z Grupą Volkswagen. Od tego czasu model był produkowany na platformie Audi A4. Przestrzeń bagażowa Octavii (od 548 do 1512 litrów) należała do największych w swojej klasie. Wprowadzona w 1998 roku Octavia Combi stanowiła 15 proc. sprzedaży z całej gamy modelowej. W 2001 r. odsetek ten wzrósł już do 40,5 proc. Auto w 1999 roku otrzymało opcjonalny napęd na cztery koła łączony ze 150-konnym silnikiem 1.8 20V Turbo, a w 2000 r. przy okazji liftingu zadebiutowała 180-konna usportowiona odmiana RS.

Druga generacja Skody Octavii Combi została zaprezentowana publiczności w 2004 r. Przez 6 lat produkowana była równolegle z modelem pierwszej generacji - oferowanym pod nazwą Skoda Octavia Tour, ponieważ auta doskonale uzupełniały się na rynku. W przypadku nadwozia kombi gamę rozszerzono o wersję wyposażenia Scout, która charakteryzowała się zaawansowanym napędem 4x4, automatyczną skrzynią biegów i wieloma nowoczesnymi systemami. W RS topowa jednostka 2.0 TFSI rozwijała 200 KM. Do 2013 r. na wariant Combi zdecydowało się 881 200 klientów, co stanowiło 33 proc. globalnej sprzedaży z całej gamy modelowej.

Octavia Combi trzeciej generacji została wprowadzona na rynek 7 marca 2013 roku. Samochód został zbudowany na bazie płyty podłogowej MQB wykorzystanej do budowy m.in. VW Golfa 7 czy Seata Leona. Auto odniosło jeszcze większy sukces. Topowa wersja RS z silnikiem benzynowym 2.0 TSI legitymowała się mocą 230 KM, a odmiana z silnikiem wysokoprężnym 2.0 TDI mocą 184 KM. Z kolei najmniejszą jednostką był 3-cylindrowy silnik 1.0 TSI o mocy 115 KM. W październiku 2016 roku samochód przeszedł znaczący lifting.

Wprowadzona w listopadzie 2019 r. czwarta generacja Octavii Combi to pierwszy w historii Skody seryjnie produkowany model z dostępną technologią miękkiej hybrydy e-TEC. Po raz pierwszy marka oferuje również hybrydę plug-in - Skodę Octavię Combi iV, która jest dostępna również w wersji sportowej RS. Aktualna generacja bestsellera marki przekroczyła już granicę ćwierć miliona sztuk dostarczonych do klientów. Tym samym Skoda Octavia Combi trafiła w ciągu ostatniego ćwierćwiecza do ponad 2,8 miliona klientów.

