Ile kosztuje prawo jazdy na motocykl w 2023 r.? 210 zł za egzamin to początek spirali kosztów

Pierwszą i dodatkowo płatną przeszkodą na drodze do uzyskania prawa jazdy na motor okazuje się kurs nauki jazdy. Szkolenie powinno trwać minimum 50 godzin. Jego zakres mówi o 30. godzinach szkolenia teoretycznego oraz 20. godzinach szkolenia praktycznego. Jeżeli chodzi o wysokość opłat, ta zależy od wybranej przez kandydata na kierowcę kategorii.

Cena kursu na motocykl w 2023 roku

Ile kosztuje kurs na prawo jazdy na motocykl w 2023 r.? A więc:

kurs na kat. A1 – ceny w zależności od miasta wahają się w przedziale od 2410 do nawet 3190 zł. Dla przykładu w Warszawie trzeba zapłacić zazwyczaj 3010 zł.

kurs na kat. A2 – ceny w zależności od miasta wahają się w przedziale od 2600 do nawet 3160 zł. Dla przykładu w Warszawie trzeba zapłacić zazwyczaj 2760 zł.

kurs na kat. A – ceny w zależności od miasta wahają się w przedziale od 2100 do nawet 3180 zł. Dla przykładu w Warszawie trzeba zapłacić od 2590 do 3180 zł.

Kurs stanowi główną część kosztów związanych z egzaminem na prawo jazdy na motor. To jednak jeszcze nie koniec wydatków. Bo kierujący musi również przejść badania lekarskie, a te kosztują 200 zł oraz wykonać nowe zdjęcia. Tu wydatek nie powinien przekroczyć jakiś 40 do 50 zł. Ostatnią pozycją na liście kosztów jest oczywiście egzamin państwowy w WORD-zie. Za niego również trzeba wnieść opłatę.

Ile kosztuje egzamin na prawo jazdy na motocykl w 2023 roku?

Dziś za egzamin na prawo jazdy na motocykl trzeba zapłacić 30 zł za część teoretyczną i 180 zł praktyczną. To daje w sumie 210 zł. I choć opłata jest aktualna dziś, jeszcze w tym półroczu może się zmienić. A wszystko za sprawą nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Od tego roku stawki za egzaminy będą zmieniały się co roku o wskaźnik inflacji. Nowelizacja co prawda weszła już w życie, trwają jednak rozmowy na szczeblu samorządowym dotyczące wysokości nowych opłat. Te powinny się zakończyć jeszcze przed czerwcem. Wtedy WORD-y w całym kraju zaktualizują cenniki.

O jakich nowych stawkach za egzaminy się mówi? Teoria mogłaby kosztować 50 zł, a praktyka nawet 240 zł. To oznaczałoby opłatę egzaminacyjną wynoszącą 290 zł. Prognozowany wzrost o 80 zł może stanowić dla kierowcy tak naprawdę jeden sygnał. Ze zdobywaniem prawka na motor warto się pospieszyć. To się po prostu opłaci!

Podsumowując, obecnie za prawo jazdy kat. A1 trzeba zapłacić nawet 3650 zł, kat. A2 nawet 3620 zł, a kat. A nawet 3640 zł. Sumy robią wrażenie...

Kiedy kandydat na kierowcę nie płaci za egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Są przypadki, w których kierujący będzie zwolniony z części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy. Stanie się tak w przypadku osoby starającej się o uprawnienia kat. A, gdy wcześniej posiadała ona kat. A1 lub A2, ewentualnie kat. A2, gdy wcześniej zdobyła uprawnienia kat. A1.

Prawo jazdy na motocykl w 2023 roku. Wymagania i uprawnienia

Oczywiście każdy kandydat na kierowcę musi pamiętać o tym, że do uzyskania uprawnień do kierowania motocyklami konieczne jest spełnienie pewnych wymogów ustawowych. O jakich konkretnie warunkach mowa? To zależy od konkretnej kategorii. Wymagane jest:

16 lat i posiadania zgody rodzica lub opiekuna przed ukończeniem 18. roku życia w przypadku prawa jazdy kategorii A1.

18 lat w przypadku prawa jazdy kategorii A2.

24 lat lub 20 lat (w przypadku posiadania od co najmniej dwóch lat prawa jazdy kat. A2) w przypadku prawa jazdy kategorii A.

Jeżeli chodzi o zakres uprawnień, to: