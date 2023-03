Lexus RX ma już 25 lat. To najpopularniejszy model w historii japońskiej marki

Lexus RX to samochód, który stworzył segment SUV-ów klasy premium i najważniejszy model marki globalnie. Od chwili debiutu w 1998 roku na drogi całego świata wyjechało już prawie 3,7 mln egzemplarzy tego auta - to najlepiej sprzedające się auto Lexusa.

Przez 25 lat wprowadzono pięć generacji modelu, a każda z nich wyróżniała się nietuzinkowym designem, innowacyjnymi technologiami, komfortem oraz najwyższą jakością wykonania. Lexus RX to także synonim niezawodności, która co roku znajduje potwierdzenie w rankingach niezależnych organizacji konsumenckich Consumer Reports oraz J.D. Power.

Gdy w marcu 1998 roku RX pierwszej generacji pojawił się w salonach sprzedaży, z miejsca stał się hitem. Już w swoim drugim roku sprzedaży stał się najpopularniejszym autem marki i to miano ma do dziś. Pod maską RX-a 300 pracował trzylitrowy silnik V6 o mocy 220 KM, a auto miało napęd na cztery koła. W gamie były też wersje z silnikami czterocylindrowymi oraz napędem na przód. Lexus RX imponował niesamowitym komfortem oraz wyciszeniem kabiny jak na auto o takich gabarytach. Wraz z liftingiem w 2000 roku RX pojawił się na europejskim rynku.

Lexus RX - pierwsza generacja Fot. Lexus

RX zelektryfikował klasę premium

Druga generacja modelu RX zadebiutowała w 2003 roku, ale przełomowy okazał się rok 2005. Wtedy Lexus wprowadził do sprzedaży pierwszy samochód hybrydowy klasy premium. RX 400h miał silnik benzynowy V6 o pojemności 3.3 litra wspomaganym przez dwa silniki elektryczne napędzające oś przednią i tylną. Łączna moc układu wynosiła 272 KM. W normalnych warunkach pracy silnik benzynowy wspomagany był przez jeden silnik elektryczny napędzający przednią oś pojazdu. Druga jednostka elektryczna napędzająca tylną oś uruchamia się przy maksymalnym wciśnięciu pedału gazu lub w przypadku utraty przyczepności kół pojazdu.

Lexus RX - druga generacja Fot. Lexus

W trzeciej generacji RX-a, która na rynku była dostępna od 2008 roku, hybrydowy napęd występował w dwóch odmianach - z napędem na przód lub z napędem na cztery koła. Koła przednie napędzane są przez hybrydową jednostkę napędową Lexus Hybrid Drive, w ramach której silnik benzynowy o pojemności 3.5 litra współpracuje z dwoma silnikami elektrycznymi. W wersji z napędem na cztery koła z napędem na cztery koła E-Four dodatkowy, trzeci silnik elektryczny napędza koła tylnej osi pojazdu, włączając się w przypadku utraty przyczepności kół oraz przy maksymalnym przyspieszeniu. Maksymalna łączna moc napędu to 299 KM.

Lexus RX - trzecia generacja Fot. Lexus

Czwarta generacja RX-a to jeszcze mocniejsza hybryda. RX 450h z układem hybrydowym opartym na 3.5-litrowym V6 miał dwa silniki elektryczne, przekładnię E-CVT i inteligentny napęd 4x4 E-Four. Łączna moc układu to 313 KM. Ponadto, w porównaniu do poprzedniej generacji samochód urósł – rozstaw osi zwiększono o ok. 10 cm, a w w 2017 roku do gamy dołączyła wersja 7-miejscowa o nazwie Lexus RX L.

Przez 18 lat klienci na całym świecie odebrali blisko 600 tys. hybrydowych RX-ów. To najpopularniejszy model marki z takim napędem, a najnowsza piąta generacja auta oferuje aż trzy typy hybrydowego napędu.

Lexus RX fot. Lexus

Gamę piątej generacji modelu RX tworzą wydajna hybryda RX 350h (250 KM), pierwsza w historii modelu hybryda typu plug-in RX 450h+ (309 KM, do 69 km zasięgu w trybie elektrycznym) oraz mocna hybryda RX 500h (371 KM), w której zastosowano pierwszy w historii marki napęd hybrydowy połączony z turbodoładowanym silnikiem, 6-biegową skrzynią automatyczną oraz nowym napędem 4x4 DIRECT4. Nowością są także bipolarne baterie niklowo-wodorkowe dostępne w wersjach RX 350h oraz RX 500h.

Lexus RX piątej generacji wyznacza standardy w segmencie pod względem jakości wykonania, rozbudowanych systemów bezpieczeństwa, a także bogatym wyposażeniem seryjnym i mnóstwem nowoczesnych technologii. Standardem we wszystkich Lexusach RX są elektroniczne klamki oraz trzecia generacja systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System+. Lexus RX daje też duże możliwości dostosowania auta do własnych potrzeb.

