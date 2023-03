Sprawdź swój buspas, bo możliwe że możesz nim jechać. A nie chodzi o DOP

O przepisach i zasadach ruchu drogowego opowiadamy również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Kierowcy samochodów osobowych są przyzwyczajeni do tego, że oznaczenie buspas wiąże się dla nich z zakazem wjazdu. Tyle że nie zawsze tak jest. Są co najmniej dwa przypadki, w których nie tylko autobusy mogą pojawić się na pasie wyznaczonym po prawej stronie drogi wielopasmowej. Dziś omówimy każdy z nich.

Zobacz wideo Ciężarówka blokuje buspas na ul. Sobieskiego w Warszawie

Buspasy nie zawsze obowiązują przez całą dobę 7 dni w tygodniu

Pierwsza z możliwości wjazdu na buspas brzmi mocno optymistycznie. Bo czasami może nim jeździć... każdy typ pojazdu. Jak to? Obecnie drogowcy coraz częściej wyznaczają buspasy godzinowe. Nie obowiązują przez całą dobę czy w każdy dzień tygodnia. Dlatego jeżeli zauważycie na drodze namalowany buspas, poszukajcie stojącego przy jezdni znaku F-19. Ten wskazuje na pasy ruchu dla określonych pojazdów. Pod nim powinna pojawić się biała tabliczka uzupełniająca. To na niej pojawia się informacja mówiąca o zakresie obowiązywania pasa dla autobusów.

Tabliczka może wskazywać na konkretne godziny w ciągu dnia (na ogół godziny porannego i popołudniowego szczytu), a także dni tygodnia. Często wyłączna jest także sobota, niedziela i święta. Poza godzinami obowiązywania, buspas znika. Może z niego korzystać zatem praktycznie każdy typ pojazdu. Zarówno środki komunikacji miejskiej, jak i samochody osobowe. To ma wpłynąć na poprawę płynności ruchu na danym odcinku. A skoro określone buspasy działają tylko przez część dnia, jazda nimi w pozostałych godzinach nie jest wykroczeniem. Nie oznacza zatem 100 zł mandatu i 1 punktu karnego.

Warto pamiętać, że nie przez całą dobę działa tylko cześć buspasów. Nie musi to dotyczyć wszystkich odcinków. Informacje te można sprawdzić wcześniej na stronie internetowej np. zarządu dróg miejskich.

DOP, BUS, MTON, piktogramy... Kto może jeździć po buspasie, żeby nie dostać mandatu

Po buspasie mogą jeździć pojazdy DOP. Co to znaczy?

Drugi z przypadków dotyczy buspasów DOP. Oznaczenie DOP to skrót od słowa dopuszczony. Trzyliterowe oznaczenie pojawia się nie tylko na jezdni, ale i znaku F-10 wskazującym kierunki jazdy na poszczególnych pasach lub F-19 pokazującym pasy ruchu dla określonych pojazdów. Pod nim powinna być umieszczona tabliczka precyzująca typy pojazdów, które mogą wjechać na taki pas. Mogą to być np. taksówki, motocykle, pojazdy przewożące osoby z niepełnosprawnościami, ukrywające się pod symbolem MTON, czy auta przewożące kierowcę i co najmniej dwóch pasażerów.

Na liście nie muszą być wskazane samochody elektryczne. Te uzyskują bowiem dostęp do buspasów na mocy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.