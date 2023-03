Niemcy kupują wodorowe autobusy. Czy elektryki zaczęły być "be"?

Kolejne ciekawostki ze światowego rynku motoryzacyjnego znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

W Europie pojawiają się coraz częstsze głosy mówiące o tym, że napęd elektryczny może się okazać ślepą uliczką. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Pierwszym okazuje się i tak duże obłożenie sieci energetycznej. Drugim problemy produkcyjnego. Czy da się produkować kilka milionów elektryków rocznie na potrzeby samej Europy? Wątpliwe... Trzeci z problemów dotyczy bezpieczeństwa. W Niemczech nie brakowało doniesień mówiących o tym, ze elektryczne autobusy mają palący problem. Ich pożary w pewnym momencie stały się nagminne.

Elektryczne autobusy mają pewne wady. Zastąpić je mogą pojazdy wodorowe

Wszystkie ograniczenia sprawiają, że nie tyle europejscy legislatorzy, co po prostu przewoźnicy i kierowcy powoli zaczynają zatem szukać alternatywy. I w jej charakterze nie pojawia się nowość, a raczej odgrzewanie pomysłu, który już kilka lat temu wszedł na tapet. Tyle że wcześniej był mocno marginalizowany. Mowa oczywiście o napędzie wodorowym.

Idea ogniwa paliwowego jest obiecująca. Tak, to nadal niby samochód elektryczny, ale taki, który sam produkuje prąd na swoje potrzeby. Wozi ze sobą niewielką elektrownię, która w wyniku łączenia cząsteczek tlenu i wodoru, tworzy wodę i energię. Ogniwo w dużej mierze kasuje obydwa ograniczenia napędu elektrycznego. Bo nie obciąża sieci energetycznej, a do tego nie wymaga stosowania dużych baterii – a to baterie stanowią szczególne wyzwanie w przypadku wolumenowej produkcji.

Polska wodorowym eldorado? Tak słyszymy, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach

Elektryczne autobusy w Niemczech, ale także i w Polsce!

Idea napędu wodorowego w chwili obecnej nie jest przesadnie masowa. Korzysta z niej głównie Toyota. Tyle że pierwsze efekty tego procesu już widać. Modele Mirai pojawiają się na ulicach europejskich miast i wchodzą np. do pierwszych flot taksówkarskich. Wodorowe taksówki są hasłem aktualnym m.in. w Paryżu, Hamburgu czy Kopenhadze. Kolejny stopień rozwoju? Tym są wodorowe autobusy. I właśnie pojawił się pierwszy symptom świadczących o dużych szansach tego rynku. Deutsche Bahn zamówił 60 pojazdów napędzanych ogniwem paliwowym.

Przed Niemcami autobusy H2.City Gold zaczęli eksploatować Hiszpanie i Włosi oraz są nimi zainteresowanie Brytyjczycy. Co z Polską? Dobry przykład płynie z Płocka. Tamtejsza komunikacja miejska zamówiła na lata 2024 - 2026 34 autobusy wodorowe. Wyda na nie blisko 94 mln zł. Z wodorowymi autobusami styczność mieli także warszawiacy. Na razie pojazdy te trafiły do stolicy na testy. Te odbywały się w drugiej połowie roku 2022.

Niemcy stawiają na wodór. To ważny sygnał, bo to potężny operator

60 autobusów wodorowych H2.City Gold produkcji CaetanoBus i Toyoty wejdzie do floty niemieckiego operatora transportu publicznego Deutsche Bahn w okresie od 2024 do 2026 roku. Zamówienie na pojazdy wpłynęło w ramach międzynarodowego przetargu i stanowi element planu mówiącego o tym, by do 2038 roku wycofać ostatnie autobusy z silnikiem diesla z floty DB Regio Bus.

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że technologii wodorowej zaufał nie byle jaki przewoźnik, a DB Regio Bus. Firma eksploatuje dziś 9900 autobusów i każdego roku obsługuje 470 mln pasażerów na trasach lokalnych i regionalnych. To imponujące liczby!

Wodorowy autobus Toyoty: 400 km zasięgu i 9 minut tankowania

Toyota Mirai ma 182 konie, naprawdę ładną sylwetkę i tankuje się ją dokładnie 3 minuty. Tyle samo, ile auto spalinowe. Jest zatem tak samo funkcjonalna jak diesel czy benzyniak, tylko zdecydowanie bardziej ekologiczna. Jak wyglądają dane autobusu? Toyota H2.City Gold ma 12 metrów długości i 34 miejsca siedzące oraz 47 stojących. Moc na koła dostarcza jednostka elektryczna dysponująca stadem 245 koni mechanicznych. A jej zasilaniem zajmuje się ogniwo 60 kW.

Wodór? Ten jest magazynowany w Toyocie H2.City Gold w pięciu zbiornikach o pojemności 312 litrów. To daje w sumie 37,5 kg paliwa. Skoro autobus zużywa około 6 kg na każde 100 km, jego średni zasięg wyniesie nawet 600 km. No i najważniejsze pytanie, ile trwa tankowanie wodorowego autobusu? Dokładnie 9 minut. 9 minut! Dla porównania ładowanie baterii autobusu elektrycznego przy pomocy szybkiej stacji zajmuje prawie 2 godziny. 2 godziny a 9 minut...