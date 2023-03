Mandat za prowadzenie auta łokciem? Dziwny był tu nie tylko mandat, ale też radiowóz

Brytyjczycy znani są z niekonwencjonalnego podejścia do policyjnych kontroli drogowych. W parku samochodowym drogówki znajdują się nie tylko szybkie osobówki z podkręconymi silnikami, ale także... ciągniki siodłowe. Te nietypowe samochody brytyjscy funkcjonariusze wykorzystują do sprawdzania, co dzieje się w kabinach samochodów ciężarowych.

REKLAMA

Z perspektywy zwykłej osobówki nie da się tego zobaczyć, dlatego lepszym punktem obserwacji jest równie wysoka kabina ciągnika siodłowego. Stąd od kilku lat tego typu auta stale patrolują brytyjskie autostrady. Właśnie podczas jednego z takich patroli, które wykonywane są nieoznakowanym DAF-em, policjanci trafili na kierowcę ekwilibrystę-myśliciela, który prowadził samochód podparty na łokciu.

Zobacz wideo

Mężczyzna wpadł w ręce patrolu na znanej autostradzie M40 w okolicach Gaydon. Prowadzący autotransporter, potocznie nazywany lorą, przekonał się, że kierowanie autem za pomocą łokcia uznawane jest przez brytyjskich policjantów za niebezpieczne. Zaskoczeni? Jeśli tak, to jeszcze bardziej zdziwi was wysokość kary.

Policjanci potraktowali nietypowy chwyt kierowcy za "nieutrzymanie właściwej kontroli nad pojazdem", za co w Wielkiej Brytanii grozi mandat w wysokości 100 funtów, a w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu, grzywna może wzrosnąć nawet do... 2,5 tys. funtów.

Jak wyjaśnia serwis 40ton.net, Brytyjczycy za takie wykroczenie uznają także inne sytuacje, w których kierowca musi oderwać ręce od kierownicy. Mowa m.in. o piciu napojów, spożywanie jedzenia podczas prowadzenia samochodu (w Polsce kierowcy zawodowi także nie mogą jeść podczas jazdy), trzymaniu mapy, przełączanie na ekranie dotykowym np. odtwarzanych utworów. Co ważne nie ma tu znaczenia, czy używa się do tego dwóch, czy tylko jednej ręki.

Więcej ciekawych wiadomości na temat motoryzacji na Gazeta.pl

Źródło: 40ton.net