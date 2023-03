Najszybszy kamper świata na sprzedaż. Ma 700 koni i ponad 8-litrowy silnik V8

Więcej ciekawostek dotyczących motoryzacji znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Pandemia sprawiła, że w Europie zapanował prawdziwy boom na kampery. Kierowcy mają do wyboru szereg propozycji przygotowanych przez firmy personalizujące tego typu auta. Co jednak ma zrobić kierowca, który chciałby kupić naprawdę wyjątkowego kampera? Właśnie pojawiła się odpowiedź na tak zadane pytanie. W Englewood w Kolorado w Stanach Zjednoczonych do sprzedania jest najszybszy kamper świata.

Zobacz wideo Kosztuje tyle co kawalerka? Być może. Ale kawalerką nie pojedziesz w siną dal. Sprawdzamy kultowego VW Californię

Kamper GMC ma silnik V8 o pojemności 8,23 litra!

Mowa o domu na kółkach wyprodukowanym w roku 1977 przez GMC. Tyle że nie jest to fabryczny Motorhome, a wersja mocno zmodyfikowana. Auto jest napędzane silnikiem V8 Chevroleta. Jednostka ma – UWAGA! – 8,23 litra pojemności. Korzysta z wtrysku podtlenku azotu, dzięki czemu może rozwinąć nawet 700 koni mechanicznych. Moc jest przekazywana na koła za pośrednictwem automatycznej skrzyni Turbo-Hydramatic 425 i dyferencjału o ograniczonym poślizgu. Tak złożona całość daje prawdziwe poczucie wyjątkowości!

Najszybszy kamper świata: 700 koni mocy i prawie 200 km/h na liczniku

Ten konkretny egzemplarz GMC Motorhome poruszając się po dnie wyschniętego jeziora w Bonneville pobił rekord prędkości dla kamera. Auto osiągnęło prawie 122 mile na godzinę. To oznacza około 196 km/h. Kto chciałby podróżować 7-metrowym kamperem kamperem z zestawem dwóch osi z tyłu z taką prędkością? Pewnie nikt. Miło jednak wiedzieć, że auto jest do tego zdolne. Tym bardziej że zostało też uzupełnione efektowną stylizacją.

"Kobra" uderzyła znowu. Uratowała samochody za prawie dwa miliony złotych

Pomijając efektowne malowanie, do GMC Motorhome właściciel dorzuca również przedni spojler i boczne fartuchy poprawiające właściwości aerodynamiczne pojazdu w czasie bicia rekordu. Po ich założeniu kamper wygląda trochę jak... żelazko.

Najszybszy kamper świata na sprzedaż Facebook

Ile trzeba zapłacić za najszybszego kampera świata?

Teraz może nieco o cenie. Za 700-konny samochód kempingowy GMC z roku 1977 trzeba zapłacić jakieś 95 tys. dolarów. To po dzisiejszym kursie daje kwotę wynoszącą jakieś 415 tys. zł. Kwota już w tym punkcie nie brzmi wyjątkowo tanio – mniej więcej tyle trzeba zapłacić za dobrze wyposażonego Volkswagena Californię. A do tego kupujący powinien zdawać sobie sprawę z tego, że stanowi dopiero początek inwestycji. Załóżmy że ktoś chciałby sprowadzić dom na kółkach do Polski. To oznacza transport morski, akcyzę, VAT i inne koszty rejestracji. Poza tym w celu uzyskania pełnej funkcjonalności pojazdu, konieczne byłoby również uzupełnienie zaplecza kempingowego.

Najszybszy kamper świata na sprzedaż Facebook

Obecnie samochód ma zdemontowaną strefę do spania, kuchenną czy łazienkę. Chodziło o obniżenie masy podczas bicia rekordu. W miejscu tych elementów pojawiła się np. klatka bezpieczeństwa. Żeby zatem GMC ponownie mógł się stać pełnowymiarowym kamperem, elementy te należałoby kupić i zamontować w pojeździe. Tak, nadal byłby bardzo szybki, ale zdecydowanie i to zdecydowanie droższy.

Na koniec użyteczna wskazówka. Warto przed zakupem sprawdzić DMC pojazdu. Jest wielce prawdopodobne, że to wynosi więcej niż 3500 kg. A to oznacza, że do kierowania takim kamperem trzeba posiadać prawo jazdy kategorii C, a nie B.