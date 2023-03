VW Caddy wygląda gorzej niż polskie lasy. Takiego śmietnika Niemcy nie widzieli

Patrząc na zdjęcia wnętrza Volkswagena Caddy zatrzymanego przez niemiecki patrol, trudno uwierzyć, jak bardzo można zapuścić własny samochód, którym na co dzień się jeździ. Przy wspomnianym Volkswagenie Caddy, auta ekip remontowych są niczym zadbane salony.

REKLAMA

Niemieccy policjanci z Neubrandenburga widząc ten niecodzienny widok, uznali, że śmietnik urządzony w Volkswagenia Caddy, to już nie tylko prywatna sprawa jego właściciela, ale także zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Auto było dosłownie wypakowane po brzegi śmieciami, które w znacznym stopniu zasłaniały pole widzenia kierowcy.

"Miejsce kierowcy było również pełne niedopałków papierosów, banknotów, opakowań i zwrotnych butelek. W rezultacie kierowca miał tylko jedna trzecia pola widzenia" - tak znalezisko napotkane na drodze opisali niemieccy policjanci. Według ich relacji tylko fotel kierowcy był wolny od śmieci i odpadków.

Właścicielowi Volkswagena Caddy wypchanego po brzegi śmieciami najprawdopodobniej nie upiecze się, choć stan jego auta jest zapewne wynikiem zaburzenia, a nie zwykłego niechlujstwa. Co prawda policjanci pomogli 68-latkowi w sortowaniu śmieci, jednak tylko po to, żeby mógł bezpiecznie w ich eskorcie dojechać do domu. Z samej tylko przedniej części samochodu usunęli wraz z nim trzy duże worki ze śmieciami.

Jednak na miejscu skierowali sprawę do sądu. Chodzi o rozstrzygnięcie, jaką karę nałożyć na kierowcę, który przed wyjechaniem autem na drogę nie zapewnił sobie dobrej widoczności z wnętrza kabiny i tym samym stwarzał potencjalne zagrożenie na drodze. Kara jednak nie powinna być zbyt dotkliwa – grozi mu grzywna w wysokości 80 euro i jeden punkt karny.