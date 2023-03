Polscy klienci Toyoty kupili już ponad 100 000 hybrydowych SUV-ów, a najczęściej wybieranymi modelami są Toyota C-HR i Toyota RAV4. Oba modele w hybrydowych wersjach zadebiutowały na polskim rynku w 2016 roku i oba opuściły salony w liczbie ponad 40 000 aut. Łączna sprzedaż Toyoty C-HR Hybrid wynosi obecnie 41 260 egzemplarzy, zaś model RAV4 Hybrid w ciągu 6 lat sprzedał się w liczbie 40 350 egzemplarzy.

Obecnie w Polsce gama wyżej zawieszonych nad ziemią pojazdów marki Toyota liczy pięć modeli – są to Yaris Cross, Corolla Cross, Toyota C-HR, RAV4 i Highlander.

Miejski Yaris Cross Hybrid sprzedawany w Polsce od października 2021 roku znalazł dotąd nabywców na 12 740 egzemplarzy. Pod maską tego auta pracuje produkowany w Polsce, 116-konny układ hybrydowy z silnikiem 1.5 l. Podstawowy wariant ma napęd FWD, a opcjonalnie występuje w odmianie AWD-i.

Jaki jest najpopularniejszy SUV na świecie? Należy on do Toyoty

Potężny, 7-osobowy Highlander z silnikiem z silnikiem 2.5 l o mocy 248 KM i napędem na cztery koła AWD-i, który jest typowo amerykańskim samochodem zaprojektowanym i produkowanym w USA, sprzedał się w liczbie ponad 3330 aut. Sprzedaż Corolli Cross pozycjonowanej w klasie kompaktowych SUV-ów, która trafiła do salonów w listopadzie 2022 roku, do tej pory osiągnęła poziom 2880 aut. Auto do wyboru jest z silnikiem 2.0 o mocy 197 KM i przednim napędem FWD lub na wszystkie koła AWD-i, a także z silnikiem 1.8 140 KM.

Spośród pięciu hybrydowych SUV-ów marki trzy modele są dostępne wyłącznie jako hybrydy. Są to Toyota C-HR, Corolla Cross i Highlander. Yaris Cross jest sprzedawany jako hybryda w 94 procentach. W przypadku RAV4 napędy hybrydowe odpowiadają w tym roku za 71 proc. jego sprzedaży.

