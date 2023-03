Zupełnie nowy, w pełni elektryczny model japońskiej marki premium, debiutuje na polskim rynku w trzech wersjach wyposażenia: Business, Comfort i Omotenashi. Odmiana Business została wyceniona od 329 900 zł. Na pokładzie znajdują się m.in. rozbudowane multimedia z dużym 14-calowym ekranem dotykowym, system Lexus Link PRO, podgrzewane fotele z materiałową tapicerką czy bogaty pakiet systemów wsparcia (Lexus Safety System +3).

Kolejna odmiana Comfort to wydatek minimum 349 900 zł. Tutaj pojawia się dodatkowo 10-calowy wyświetlacz Head-Up Display, haptyczne przyciski na kierownicy, elektryczna klapę bagażnika, podgrzewana kierownica czy większy 7-calowy wyświetlacz przed kierowcą. Na topowy Omotenashi trzeba przygotować 389 900 zł. Najbogatszą wersję wyróżniają m.in. światła Bi-LED, wentylowane fotele pokryte wegańską skórą uzbrojone w pamięć ustawień, podświetlanie nastrojowe kabiny z 64 kolorami do wyboru.

Samochód powstał na nowej platformie e-TNGA, która zapewnia wysoką sztywność nadwozia i nisko położony środek ciężkości. By utrzymać niską masę pojazdu w jego budowie wykorzystano lekkie materiały (stal o podwyższonej wytrzymałości, aluminium, formowana żywica). Pod względem wymiarów zewnętrznych (4805 mm długości, 1635 mm wysokości, 2850 mm rozstawu osi) i gabarytów RZ plasuje się pomiędzy modelami NX i RX. Niski współczynnik oporu powietrza (Cx 0,263) ma wpływ na wysoką efektywność energetyczną samochodu.

Pierwszy Lexus z układem osi e-Axle

Lexus RZ jest pierwszym modelem marki wykorzystujący nowy układ osi e-Axle stworzony z myślą o samochodach elektrycznych. To kompaktowy, modułowy system, na który składają się silnik, przekładnia redukcyjna oraz moduł sterujący PCU (Power Control Unit). W RZ rozwiązanie to jest stosowane zarówno na przedniej jak i tylnej osi, w połączeniu z unikalnym sterowaniem napędem na cztery koła DIRECT4. Rozdział napędu między przodem i tyłem może być dostosowany w zależności od sytuacji w ciągu milisekund, czyli szybciej niż jakikolwiek układ mechaniczny.

Przedni silnik wytwarza 150 kW (204 KM), a tylny 80 kW (109 KM), co razem daje maksymalną moc 230 kW (313 KM). Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 5,3 s, a prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 160 km/h. Producent informuje, że pojazd zużywa od 16,8 kWh do 18,7 kWh energii na 100 km w cyklu mieszanym WLTP, w zależności od rozmiaru kół i wersji wyposażenia.

Bateria o pojemności brutto 71,4 kWh

Zwarta budowa i maksymalne umieszczenie kół przy krawędziach nadwozia, poprawiają praktyczne funkcje samochodu. W kabinie jest więcej miejsca, podłoga bagażnika jest nisko, (pojemność kufra wynosi 522 litry) a pod podłogą pojazdu jest większa przestrzeń na umieszczenie akumulatora litowo-jonowego. Bateria w RZ 450e składa się z 96 ogniw o pojemności brutto 71,4 kWh.

RZ w wersjach z 20-calowymi kołami ma zasięg około 395 km w cyklu mieszanym WLTP. Auta z 18-calowymi kołami mają zasięg o około 40 km większy. Wartości te dotyczą wydajności od pełnego naładowania do całkowitego wyczerpania baterii.

RZ jest wyposażony w ładowarkę pokładową o mocy 11 kW. Ładowanie akumulatora podłączonego do zasilania trójfazowego trwa około 6,5 godziny, przy zasilaniu jednofazowym czas ten wynosi około 10 godzin. RZ podłączony do systemu szybkiego ładowania prądem stałym naładowanie do 80 proc. może osiągnąć w około 30 minut.

