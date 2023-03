Nowe fotoradary w 2023 r. Postawią ich aż 247 i wiemy gdzie. A to nie koniec

O sytuacji drogowej w Polsce szerzej opowiadamy również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

ITD zbroi system CANARD. W tym roku działania będą szczególnie intensywne. Bo w pierwszej kolejności modernizacji zostanie poddanych aż 247 urządzeń rejestrujących starego typu. Dodatkowo pojawi się 39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości, 30 nowych systemów rejestrujących wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle i 5 nowych systemów monitorujących przejazdy kolejowo-drogowe pod kątem niestosowania się przez kierujących do sygnalizacji świetlnej.

Zobacz wideo 18-latek bez prawa jazdy prowadził pijany i uciekał policji

Francuski fotoradar śledzi 8 pasów ruchu i 32 samochody

ITD podczas wymiany sprzętu pomiarowego stawia na nowości. Do służby wejdą dwa typy urządzeń pomiarowych. Mowa o fotoradarach Multaradar CD i Mesta Fusion RN. Powodem do dumy dla "krokodyli" jest szczególnie drugi ze sprzętów. Francuski miernik potrafi kontrolować zachowania aż... 32 samochodów jednocześnie znajdujących się w sumie na 8 pasach ruchu! Dodatkowo rozpoznaje typ pojazdu i wie, jaki jest przypisany do niego limit prędkości. Potrafi też wykryć:

niezachowanie minimalnej odległości,

jazdę po buspasie,

jazdę pod prąd,

jazdę chodnikiem lub pasem awaryjnym,

wyprzedzanie niewłaściwej strony,

przejazd na czerwonym świetle,

skręt w lewo lub w prawo z pasa do jazdy na wprost

W skrócie fotoradarowi Mesta Fusion RN nie jest w stanie umknąć nic, ale to dosłownie nic. Poradzi sobie również z każdym typem drogi. W tym punkcie nasuwa się jednak ważne pytanie. Czemu stare fotoradary trzeba zmienić? Bo nowoczesne będą precyzyjniej mierzyć prędkość, w lepszej jakości rejestrować wykroczenia, a tym samym staną się groźniejszą bronią w walce z piratami drogowymi.

Motocykliści przestali być bezkarni. 2023 r. będzie ciężki dla piratów na dwóch kołach

Gdzie już pojawiły się nowe fotoradary?

Modernizacja oczywiście rozciągnie się w czasie. Będzie zaplanowana na cały rok. Mimo wszystko pierwsze kroki na drodze do celu udało się wykonać ITD jeszcze w lutym. To wtedy przy drogach pojawiło się pierwsze 7 urządzeń typu Multaradar CD. Gdzie można je spotkać? Według informacji opublikowanych przez dziennik.pl, urządzenia stanęły w miejscowości:

Bukowa, woj. podkarpackie,

Klimontów, woj. świętokrzyskie,

Modliborzyce, woj. lubelskie,

Orzesze, woj. śląskie,

Paniówki, woj. śląskie,

Szczecin, woj. zachodniopomorskie,

Zgłobice, woj. małopolskie.

Po pełnej modernizacji sieci CANARD, najwięcej nowych urządzeń będzie pracować w województwie wielkopolskim (21 szt.), mazowieckim (18 szt.), małopolskim i lubelskim (po 13 szt.).

Niech ITD się zbroi, a my jedźmy wolniej. To dobry pomysł

ITD się zbroi. Inwestuje miliony w sprzęt, który ma na potęgę łapać kierowców. Co w tej sytuacji możemy zrobić? Zbuntujmy się i... zwolnijmy! Szczególnie że fotoradary i odcinkowe pomiary są świetnie oznakowane, a do tego zdjęcie z fotoradaru może się obecnie okazać naprawdę drogie. Poniżej wklejamy dla przypomnienia stawki mandatów za przekroczenie prędkości.