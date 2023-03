Pościg za kierowcą bez prawka. Pasażer był poszukiwany. W tle narkotyki.

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej, prowadzenie pojazdu bez uprawnień, posiadanie narkotyków - to część zarzutów, jakie może usłyszeć 30-letni kierowca Forda, który postanowił nie zatrzymać się do kontroli drogowej. Również pasażer jest w tarapatach - był poszukiwany do odbycia dwuletniej kary więzienia.

