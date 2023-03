Nowe tablice rejestracyjne na polskich drogach. Widziałeś PY, a inne? Wyjaśniamy

Na polskich drogach pojawiły się nowe tablice rejestracyjne. Co jednak tak właściwie oznaczają? Za PY nie trzeba płacić ekstra. To po prostu wynik wyczerpania numerów z serii PO. Co ważne, identyczny los spotkał nie tylko oznaczenia stosowane w Poznaniu. Początek numerów rejestracyjnych zmienił się także w przypadku Krakowa i Wrocławia.

Jaka jest kombinacja numerów rejestracyjnych?

Aby zrozumieć o co chodzi z wyczerpaniem puli numerów rejestracyjnych, trzeba najpierw zrozumieć jak tworzone są numery. Zasad określają przepisy, a te wskazują że kombinacji jest tak naprawdę aż pięć.

2 litery + 5 cyfr,

2 litery + 4 cyfry + 1 litera,

2 litery + 3 cyfry + 2 litery,

2 litery + 1 cyfra + 1 litera + 3 cyfry,

2 litery + 1 cyfra + 2 litery + 2 cyfry.

W przypadku pozostałych 5 znaków, poza wyróżnikiem województwa i miejscowości, nie można stosować liter B, D, I, O, Z. Są zbyt podobne do cyfr 8, 0, 1, 0, 2.

Pula 1,2 mln kombinacji wyczerpała się. Konieczna zmiana litery

Tak stworzona pula daje w sumie 1 235 799 kombinacji. I te w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu właśnie wyczerpały się. Aby nie sparaliżować rejestracji pojazdów, władze tych miast musiały podjąć decyzję o wskazaniu nowe wyróżnika. I tak Poznań dostał PY, Kraków KK, a Wrocław DX. Taka kombinacja powinna wystarczyć spokojnie na najbliższe dwie dekady. Tyle że niedługo pule dostępnych numerów będą się wyczerpywać w kolejnych miastach. To oznacza zmiany w kolejnych rejonach Polski.

Ciekawostka. Czemu pula jeszcze nie wyczerpała się w większej Warszawie? Bo warszawskich tablicach druga litera oznacza dzielnicę. Takie podejście do tablic sprawiło, że w urzędach stolicy jeszcze długo powinno wystarczyć dostępnych kombinacji.

Kombinacje numerów rejestracyjnych przy trzech literach na początku

Pięć kombinacji numerów rejestracyjnych jest aktualnych, ale w przypadku wyróżnika zaczynającego się od dwóch liter. W sytuacji, w której początek rejestracji składa się z trzech liter, kombinacji jest już 11. Tyle że nadal nie tworzą one większej puli. Ta tak właściwie jest mniejsza niż przy oznaczeniu dwuliterowym i wynosi tylko 978 399 numerów rejestracyjnych.

Co oznacza pierwsza litera w rejestracji?

