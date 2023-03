Stoisz na pasie do skrętu i włączasz kierunkowskaz? Nie? Mandat i przepisy

Pojazd stoi na pasie ruchu, na którym dopuszczone jest wyłącznie wykonanie manewru skrętu w lewo. Czy w takiej sytuacji kierujący musi włączyć lewy kierunkowskaz? Przeciwnicy takiego rozwiązania powołują się na fakt, że na danym pasie auto nie może pojechać w innym kierunku. Niestety ten sposób myślenia jest błędny. Wyznaczony kierunek jazdy działa na identycznej zasadzie jak znak nakazu jazdy. A jako że znak nakazu jazdy automatycznie wymusza konieczność włączenia kierunkowskazu, identycznie jest i w przypadku pasów kierunkowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy to konsola? Czy to komputer? Nie! To Steam Deck - sprzęt inny niż wszystkie [TOPtech]

Pas kierunkowy i kierunkowskaz. Dwa różne pojęcia!

Może jednym zdaniem: tak, na pasie kierunkowym również kierunkowskaz jest konieczny. I to pomimo faktu, że pojazd nie może pojechać w innym kierunku niż ten, wskazany na strzałce. Skąd wziął się taki dysonans? Winne są oczywiście przepisy, które oddzielają kwestię kierunkowości pasa od obowiązków podczas wykonywania manewru.

Samo zajęcie pasa kierunkowego w sytuacji, w której kierowca chce wykonać manewr skrętu, jest dopiero zajęciem prawidłowej pozycji na jezdni. Kwestia sygnalizowania manewru to już całkowicie inna bajka. Ona odnosi się do pojęcia mówiącego o zmianie kierunku jazdy, czyli samego manewru wykonywanego na drodze. A na pasie kierunkowym pojazd niewątpliwie zmienia kierunek jazdy.

Kierowcy nie wiedzą, co oznacza znak D-5. Dwie tajemnicze strzałki, a potem są wypadki

Kierunkowskaz na pasie kierunkowym. Co na to przepisy?

Jaki właściwie jest ku temu powód? Tego można poszukiwać bezpośrednio w Prawie o ruchu drogowym. Przepis zapisany w art. 22 nakłada na kierującego obowiązek wyraźnego i odpowiednio wczesnego sygnalizowania manewrów wykonywanych na drodze. Jako że nie przewiduje konkretnych przypadków wprowadzenia tego obowiązku, dotyczy wszystkich sytuacji drogowych - w tym także jazdy po pasie kierunkowym. I interpretacja taka jest o tyle prawidłowa, że sygnalizowanie manewrów jest narzędziem, które przydaje się innym użytkownikom drogi - informuje ich o zamiarach prowadzącego dany pojazd.

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru - art. 22 pkt. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Nawet na pasie kierunkowym zmienia się kierunek jazdy

Kluczowy staje się zatem art. 22 pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ten mówi o tym że "kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru".

Mandat za brak kierunkowskazu na pasie kierunkowym

Kierowca, który nie włączy kierunkowskazu jadąc po pasie do skrętu, popełnia wykroczenie. I to może być ścigane przez funkcjonariuszy. W sytuacji, w której policjanci zauważą czyn prowadzącego, mogą zatrzymać go do kontroli drogowej. Ta zakończy się mandatem, który wyniesie 200 zł. Do wykroczenia dopisane zostaną także 2 punkty karne.