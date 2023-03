Też masz coś takiego w swoim samochodzie? Wiesz co robi takie urządzenie?

Kolejne ciekawostki dotyczące motoryzacji znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Tajemnicze, plastikowe urządzenia z siateczką przypominają rozmiarem słuchawki. Są umieszczane w kabinie pasażerskiej samochodu zazwyczaj w dolnej części przedniej szyby lub w okolicach podszybia. Co robi takie urządzenie i za co odpowiada? Poszukajmy odpowiedzi na to pytanie.

Dziwne urządzenie to czujka ultradźwiękowa alarmu

Dziwnie wyglądające urządzenie umieszczane w kabinie pasażerskiej to nic innego czujnik ultradźwiękowy pokładowego alarmu. Jest sprzężony z centralką i syreną ukrytą pod maską (właśnie dlatego doprowadzony jest do niego przewód, który ukrywa się pod tapicerką). Czujka reaguje na sytuację, w której bez rozbrojenia zabezpieczenia, ktoś wsiądzie do kabiny pasażerskiej. Urządzenie informuje o tym fakcie centralkę, a ta uruchamia syrenę i światła awaryjne. To ma odstraszyć potencjalnego intruza.

W leadzie pisaliśmy o tym, że za sprawą czujki, gdy auto jest zaparkowane pod blokiem, kierowca może spać spokojnie. To oczywiście prawda, ale głównie w zgodzie z założeniami twórców alarmu. Złodzieje umieją je odbezpieczać. Albo uśmiercają centralki sterujące, albo zaklejają syreny alarmowe pianką rozprężną. To tak w bajdełeju.

Jak działa czujnik ultradźwiękowy alarmu?

Zasada działania czujników ultradźwiękowych jest prosta. Te wykrywają ruch w kabinie pojazdu za sprawą emitowania fali dźwiękowej. Mowa oczywiście o dźwiękach o bardzo wysokiej częstotliwości. Jest ona na tyle wysoka, że staje się niesłyszalna dla ludzkiego ucha. Dlatego działanie czujnika bardziej przypomina sonar łodzi podwodnej albo echolokację stosowaną przez nietoperze.

Czujniki ultradźwiękowe alarmu to bardzo proste urządzenia. To z kolei przekłada się na ich cenę. Pojedyncze kosztuje od kilku do nieco ponad 20 zł. Co jednak niezwykle ważne, pomimo swojej prostoty, sondy takie okazują się dość precyzyjne. Choć pewnie wszyscy pamiętają z lat 90. XX wieku opowieści mówiące o alarmie wyjącym w sytuacji, w której w kabinie pasażerskiej samochodu zamknięta zostanie np. mucha.

Czujniki ultradźwiękowe znikają z rynku. Powód jest oczywisty

Dziś czujniki ultradźwiękowe są stosowane coraz rzadziej. Zastępuje się je przede wszystkim urządzeniami wykrywającymi wstrząsy. Dlatego sondy ultradźwiękowe wypadły z rynku? Powód jest prosty. Urządzenia reagujące na wstrząsy są zdecydowanie bardziej precyzyjne, ale i... łatwiejsze w montażu. Umieszczenie czujki ultradźwiękowej na podsufitce daje jej właściwy ogląd kabiny pasażerskiej, niestety wymaga rozebrania sporej części wnętrza. Pod materiałami wykończeniowymi należy bowiem ukryć przewody poprowadzone do centralki alarmu.

Przy czujkach ruchu aż taki zakres prac nie jest konieczny. Poza tym czujki ruchu mogą zostać skutecznie ukryte w kabinie. Nie widać ich, a więc są zdecydowanie bardziej estetyczne i stanowią lepszą pułapkę na złodzieja.