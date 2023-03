Groźna kolizja Tirów w Barwinku na DK 19. 62-letni Turek otrzymał 5 tys. zł mandatu [WIDEO]

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek 7 marca około godziny 12:30 w pobliżu stacji paliw BP w Barwinku (gm. Dukla, woj. podkarpackie), na drodze krajowej nr 19, niedaleko przejścia granicznego ze Słowacją. Moment kolizji uchwyciła kamera monitoringu wspomnianej stacji.

Na nagraniu widzimy włączającego się do ruchu Mercedesa Actrosa należącego do tureckiej firmy transportowej. 62-letni kierowca zakończył właśnie pauzę na stacji i wyruszył w dalszą drogę. Niestety, nie zachował szczególnej ostrożności, co doprowadziło do kolizji.

33-letni obywatel Rumunii kierujący nadjeżdżającym z prawej strony Volvo FH, nie zdążył odpowiednio zareagować. Szofer wcisnął pedał hamulca i nieznacznie odbił w prawo, co jednak nie uchroniło go przed kolizją. Po uderzeniu zestaw zjechał do przydrożnego rowu i finalnie przewrócił się na prawą stronę.

Na szczęście kierowcy nie odnieśli obrażeń. Jak przekazuje portal Krosno112.pl, wstępnie ustalono, że turecka ciężarówka przewoziła napoje, natomiast w naczepie Volvo znajdowała się zapakowana w big bagach sypka substancja chemiczna.

19-latek musi zapłacić podwójnie i pauzować trzy miesiące

Na miejsce wezwano służby m.in. strażaków z OSP KSRG Tylawa oraz JRG Krosno, a także pogotowie ratunkowe i policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego KMP Krosno. Ci ostatni zajęli się zbadaniem sprawy i ustaleniem winnego. Jak informuje portal 40ton.net, po przeprowadzeniu niezbędnych czynności uznali, że to 62-letni Turek odpowiada za spowodowanie kolizji. Za wymuszenie pierwszeństwa przy włączaniu się do ruchu został ukarany mandatem w wysokości 5 tys. złotych i 12 punktami karnymi. Tak wysoka stawka wynikała z tytułu spowodowania bardzo dużego zagrożenia w ruchu lądowym.

Warto zaznaczyć, że policja może nałożyć punkty karne także na kierowców z zagranicy. W przypadku przekroczenie limitu kierowca musi się liczyć z zakazem prowadzenia pojazdu na terenie Polski.

