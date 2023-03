Cupra Formentor jest najchętniej kupowanym modelem hiszpańskiej marki, która w 2018 roku została wydzielona z marki Seat. W 2022 roku dostarczono do klientów 97 600 egzemplarzy, co stanowiło 63,8 proc. całkowitej sprzedaży. W Polsce sprzedaż modelu osiągnęła poziom 2668 egzemplarzy, przekraczając 85 proc. całkowitej sprzedaży w naszym kraju. Auta można nabyć poprzez sieć wyspecjalizowanych punktów dealerskich.

Crossover o dynamicznie nakreślonej sylwetce nadwozia odznacza się bogatym wyposażeniem i wieloma możliwościami konfiguracji. Teraz, wachlarz opcji stylistycznych zostaje poszerzony o nowy pakiet występujący pod nazwą Copper+. Pakiet ten dostępny jest dla wszystkich wersji silnikowych. Dla przypomnienia Formentora można zamówić z silnikami benzynowymi w kilku wariantach mocy: 150 KM, 190 KM, 245 KM, 310 KM i 390 KM.

Pakiet Copper+ został wyceniony na 6557 zł. Od strony wizualnej obejmuje 19-calowe felgi aluminiowe w kolorze czarnym z miedzianymi elementami oraz więcej stylizacyjnych dodatków w kolorze miedzi. Barwa nawiązuje do koloru nieba, jaki można zaobserwować podczas zachodu słońca nad Morzem Śródziemnym. To właśnie ten odcień zainspirował designerów Cupry do wykorzystania go jako motywu przewodniego wszystkich modeli marki.

Poza elementami stylistycznymi, pakiet Copper+ zawiera także m.in. system nawigacyjny Navi System+, asystenta świateł drogowych High Beam Assist, predykcyjny tempomat (ACC), system rozpoznawania znaków drogowych oraz monitorowania martwego pola Side Assist, a także liczne funkcjonalności związane z multimediami i łącznością.

