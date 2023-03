Złodzieje okradli sklep, korzystając z rozładowanej Tesli. Zostali zatrzymani ok. 16 km dalej

Kryminaliści na ogół nie kojarzą się ze szczególnie inteligentnymi jednostkami. To, że nie jest to jedynie stereotyp, potwierdza przypadek dwóch złodziei zatrzymanych przez policjantów z hrabstwa Gwinnett. Przy wykonywaniu skoku wykorzystali Teslę z rozładowanym akumulatorem.

Ładowanie Tesli 16 kilometrów od miejsca kradzieży

Jak przekazał Business Insider, powołując się na informacje uzyskane od lokalnej policji, złodzieje dokonali kradzieży w popularnych sklepie Sam's Club mieszczącym się w miasteczku Buford. Ich łupem padł towar o łącznej wartości ok. 8 tys. dolarów (m.in. elektryczne szczoteczki do zębów, konsole do gier oraz akcesoria). Po załadowaniu ich do swojej Tesli, szybko ulotnili się z miejsca przestępstwa.

Rutynowa kontrola drogowa pozwoliła wykryć kilka przestępstw

Na szczęście, na miejscu było paru świadków, którzy poinformowali o zdarzeniu odpowiednie służby. Opis należącego do złodziei pojazdu szybko dotarł do patrolujących okolicę policjantów. Namierzenie Tesli nie zajęło szczególnie dużo czasu — okazało się, że przestępcy musieli załadować swojego elektryka na stacji ładowania oddalonej od sklepu o ok. 16 km (mieszczącej się niedaleko stadionu Gas South Arena).

Trasa przejazdu złodziei. Fot. Google Maps

Nie wiadomo jednak czy Tesla należała do złodziei, czy też sama została wcześniej skradziona. Jeżeli jednak pojazd okazałby się prawowitą własnością przestępców, fakt niezaładowania jej akumulatora przed "akcją" może tylko świadczyć o ich wyrafinowaniu i klasie...

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy plany przestępców zostały pokrzyżowane przez pojazdy Tesli. W 2019 roku kobieta w Arizonie usiłowała ukraść Model S, ale gdy próbowała odjechać, w akumulatorze zabrakło energii. Pecha miał też pewien 21-latek z Kalifornii. On także postanowił zwędzić Teslę, tym razem Model 3. Zmusił siłą siedzącego za kierownic właściciela, by opuścił auto. Kiedy jednak kierowca wysiadł, zdalnie zamknął niedoszłego złodzieja w pojeździe za pomocą swojego iPhone'a.