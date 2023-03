Jaki pas wybrać po zjeździe ze skrzyżowania? To nie działa tak, jak myśli wielu kierowców

O przepisach drogowych, ale też zasadach ruchu więcej opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Sytuacja z wyborem właściwego pasa ruchu po opuszczeniu skrzyżowania jest oczywista tylko w jednym przypadku. Wtedy, gdy drogowcy wyznaczyli pasy kierunkowe i dokładnie rozrysowali je na jezdni. Co jednak np. w sytuacji, w której kierujący na klasycznym skrzyżowaniu bez wyznaczonych pasów skręcających wykonuje lewoskręt, a na jezdni poprzecznej pojawiają się dwa pasy ruchu?

Jaki pas wybrać po zjeździe ze skrzyżowania? Trzy przypadki

Przepisy drogowe w takim przypadku nie są precyzyjne. O ile art. 22 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym wskazuje miejsce startu, o tyle nie odnosi się do tego, jaki pas ruchu ma zająć kierujący po opuszczeniu skrzyżowania. To oznacza, że może zająć pas tak naprawdę dowolny. Z lewego pasa wcale nie musi wjeżdżać na lewy. Oczywiście przy zachowaniu pozostałych zasad pierwszeństwa, po zasygnalizowaniu manewru oraz po skontrolowaniu czy pasów ruchu nie dzieli linia ciągła. Nie może jej przekroczyć. Żeby wskazać jak działa ten efekt, podzielimy go na trzy przypadki.

Załóżmy, że na skrzyżowaniu jeden pas ruchu został wyznaczony do skrętu w lewo, ewentualnie kierujący skręca spod lewej krawędzi, a droga poprzeczna ma więcej niż jeden pas ruchu. Kierujący, po ustąpieniu pierwszeństwa jadącym na wprost z przeciwnego kierunku jazdy, skręcającym z tego kierunku w prawo i pieszym przechodzącym przez jezdnię, może zająć dowolny pas ruchu. Zarówno prawy, jak i lewy. Chyba że dzieli je linia ciągła. W takim przypadku musi wjechać na pas lewy. Kierowca skręca w prawo z jezdni, na której nie ma pasów kierunkowych i robi to spod prawej krawędzi jezdni. W takim przypadku nadal może zająć dowolny pas ruchu. Pierwszeństwa musi ustąpić tylko pieszym. Ma pierwszeństwo przed wykonującymi lewoskręt. Ograniczenie może stanowić tylko linia ciągła. Jeżeli jest namalowana na jezdni, powinien zająć pas prawy. Prowadzący zawraca i wjeżdża na jezdnię o więcej niż jednym pasie ruchu. Jeżeli na danym odcinku nie ma linii ciągłej dzielącej pasy i po ustąpieniu pierwszeństwa pojazdom jadącym jezdnią, może zająć dowolny pas ruchu.

Mandat za wybranie złego pasa ruchu po zjeździe ze skrzyżowania

Brak poszanowania dla powyższych zasad może sprawić, że kierowca wykonując manewr skrętu, popełni wykroczenie. I liczba możliwości w tym przypadku jest naprawdę duża. W jaki sposób można złamać przepisy?