Czy tramwaj ma pierwszeństwo, jeśli stoi znak A-21?

Kierujący widząc znak A-21 "Tramwaj" jest ostrzegany o możliwej obecności pojazdu szynowego. Czy jednak pojawienie się tablicy oznacza automatycznie, że to tramwaj ma pierwszeństwo? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przejść do definicji oznaczenia. Z niej jasno wynika stan prawny w tym przypadku.

Znak A-21 i pierwszeństwa tramwaju

Znak drogowy A-21 "Tramwaj" umieszcza się przede wszystkim dla tych kierunków jazdy, które są poprowadzone w sposób przecinający torowisko. A skoro jezdnia przebiega przez szyny, to na tym połączeniu to tramwaj uzyskuje bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdem. I kierujący w takich miastach jak Warszawa, Łódź czy Gdańsk powinni o tym pamiętać. A gdy nie zdają sobie sprawy z działania tego zapisu, powinni postawić na rozsądek i... ustąpić pierwszeństwa silniejszemu!

Wyjątek od tej zasady? Jest tak naprawdę jeden. Dotyczy przypadku, w którym pierwszeństwo na połączeniu jezdni i torowiska tramwajowego ma ruch regulowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Znak A-21 "Tramwaj" może zostać połączony z tabliczkami dodatkowymi. Mowa o tabliczce T-7, wskazującej układ torów i drogi na przejeździe lub T-8, wskazującej pas ruchu skierowany na tory tramwajowe. Oznaczenia dodatkowe nie zmieniają jednak sensu samego znaku. Nadal mówi on o pierwszeństwie tramwaju na przejeździe przez torowisko.

Szanuj pierwszeństwo tramwajów. To kwestia bezpieczeństwa

Pamiętanie o pierwszeństwa po minięciu znaki A-21 jest niezwykle kluczowe. I powód jest oczywisty. Chodzi o bezpieczeństwo! Przeciętny samochód osobowy waży półtorej tony. Przeciętny tramwaj z kompletem pasażerów waży już prawie 50 ton. I co gorsze, pojazd szynowy potrzebuje na wyhamowanie z prędkości 50 km/h jakieś 50 metrów. Dystans rośnie do nawet 80 metrów w sytuacji, w której tory są mokre. Wymuszenie pierwszeństwa na tramwaju skończy się zatem wypadkiem. Tramwaj stanie się taranem, który zrobi krzywdę nie tylko autu, ale i siedzącym w nim pasażerom.

Pomijając fakt, że kierowca samochodu po nieustąpieniu pierwszeństwa tramwajowi za znakiem A-21, zostanie uznany winnym zdarzenia, poniesie również konsekwencje takiego stanu rzeczy. Dostanie minimum 1100 zł mandatu i 10 punktów karnych, a do tego to z polisy OC dla jego auta usunięte zostaną szkody majątkowe i osobowe.

Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo na drodze?

