Dwa węzły koło Łodzi zostaną połączone. 60 km nowej drogi zmieni S8, A1 i A2

"Połączenie dwóch węzłów" może nie brzmi zbyt imponująco, ale to tylko dlatego, że nie zdajemy sobie sprawy, jak ważna to inwestycja. Kiedy spojrzymy na mapę, wszystko się zmienia. Chodzi o przedłużenie drogi ekspresowej od węzła Łódź Południe (A1/S8) do przyszłego węzła Kozenin (S12/S74). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych skierowała do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na dokumentację przygotowawczą tej trasy.

Połączenie A1/S8 i S12/S74 - kiedy?

Dyrekcja zakłada, że umowa zostanie podpisana III kwartale 2023 r., a w 2025 r. złożony zostanie wniosek o wydanie DŚU, czyli decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla tej inwestycji. Wykonawca wcześniej opracuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ-R) z elementami koncepcji programowej i materiałami, które pozwolą na uzyskanie DŚU.

Wszystko to brzmi groźnie, ale dla kierowców najważniejsze jest, że w końcu zaczęło się coś dziać.

60 km nowej ekspresówki w województwie łódzkim

W planach jest wybudowanie blisko 60 km nowej, dwujezdniowej drogi ekspresowej o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Nowa trasa połączy Tomaszów Mazowiecki i sąsiednie miejscowości z Łodzią, a jednocześnie skróci czas przejazdu pomiędzy Warszawą i Wrocławiem. Dodatkowo trasa skomunikuje województwo łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie.

GDDKiA podkreśla, że przyszła droga będzie miała kluczowe znaczenie nie tylko w komunikacji lokalnej, ale także dla całego transportu krajowego i zagranicznego ze szczególnym uwzględnieniem długodystansowego przewozu towarów.

Aktualnie większość kierowców jadących z Wrocławia, po dotarciu do węzła Łódź Południe wybiera dalszą trasę do stolicy przez autostradę A1 i mocno obciążoną ruchem A2. Bezpośrednie połączenie S8 do okolic Tomaszowa Mazowieckiego ułatwi podróż, przejmując część ruchu z bardzo zatłoczonej A2 (na odcinku Łódź - Warszawa), a także z A1 między węzłem Łódź Południe i Piotrkowem Trybunalskim

- czytamy w oficjalnym komunikacie. Co więcej, dalsza część nowej trasy do planowanego węzła Kozenin u zbiegu S12 i S74 bardzo ułatwi sprawny, szybki i bezpieczny przejazd od strony Wielkopolski w kierunku woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego.