Łada przetrwała nie tylko upadek komunizmu czy ZSRR, ale także początki kapitalizmu na wschodzie, gdy rosyjski rynek podbijały zagraniczne firmy. Po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę wszystko zaczęło się zmieniać, a prawdziwym zagrożeniem stał się sąsiad ze wschodu. Chińskie marki zaczynają podgryzać pozycję Łady skuteczniej niż konkurencja z zachodu. Już 1/3 wszystkich salonów samochodowych w Rosji oferuje nowe auta ze znaczkiem „Made in China" (a jeszcze rok wcześniej udział ledwo przekraczał 20 proc.).

Rosyjscy kierowcy uczą się nowych nazw. Chińskie samochody zalewają ten rynek

Jeszcze w ubiegłej dekadzie Łada skutecznie rywalizowała z firmami z Europy Zachodniej, Japonii, Korei czy USA. W 2015 r. na liście TOP10 najchętniej kupowanych aut w Rosji sklasyfikowano aż cztery modele: Granta, Kalina, 4x4 (dawna Niva) i Largus. Cztery lata później aż dwa modele Łady znalazły się na podium motoryzacyjnych statystyk. Granta i Vesta cieszyły się znacznie większym powodzeniem niż niedrogie modele takich producentów jak KIA, Hyundai, Renault czy Volkswagen. To już jednak historia.

Najchętniej kupowane samochody w Federacji Rosyjskiej – luty 2023

Łada Granta – 15 140 egz. Łava Niva Travel – 3513 egz. Chery Tiggo 7 PRO – 2378 egz. Łada Niva Legend – 2373 egz. Haval Jolion – 2254 egz. Omoda C5 – 1822 egz. Geely Coolray - 1789 egz. Haval F7x – 1177 egz. Chery Tiggo 8 PRO Max – 1140 egz. Geely Atlas PRO – 978 egz.

Chińczycy gonią Ładę

Tegoroczne statystyki są bardzo interesujące. Choć Łada wciąż utrzymuje się w TOP 10 najchętniej kupowanych nowych aut (a popyt na promowaną przez Władimira Putina tanią Grantę wciąż jest bardzo wysoki), to jej menedżerowie mają czego się obawiać. W górę konsekwentnie pną się egzotyczne marki z Chin, jak m.in. Chery, Geely czy Haval.

W 2023 r. udział chińskich firm w rosyjskim rynku wzrósł już do niemal 40 proc. W popularnym segmencie SUV, w którym Łada królowała od lat, już nastąpiła zmiana lidera. W 2022 r. najchętniej kupowaną marką SUV w Rosji okazał się chiński Chery (ponad 39 tys. sprzedanych aut), który wyprzedził Ładę niemal o 4 tys. sztuk. Trzeci w rankingu chiński Haval sprzedał zaś nieco ponad 1 tys. szt. mniej SUV niż Łada. W 2023 r. Łada może zatem mieć spory problem, aby utrzymać nawet drugie miejsce w klasie. Na tym nie koniec kłopotów.

Rosjanie powoli przekonują się do aut z Chin

Okazuje się, że rosyjscy kierowcy przychylniej spoglądają w stronę samochodów ze wschodu. Według ostatnich lokalnych raportów już 70 proc. badanych rozważa zakup chińskiego modelu jako drugiego pojazdu w rodzinie. Przy wyborze auta Rosjanie coraz częściej biorą pod uwagę także koszty naprawy (65 proc. ankietowanych) i dostępność części zamiennych (aż 67 proc. badanych). A to również spory cios dla Łady, która jest mocno uzależniona od zagranicznych dostawców (zależnie od modelu, udział komponentów krajowych nie przekracza nawet 50 proc.!). Komponenty do najnowszej Łady Vesty dostarczano m.in. z zakładów francuskich, niemieckich czy włoskich firm w Czechach czy w Turcji.

Ładzie na pocieszenie pozostaje tylko jedno. Nie muszą przejmować się zachodnią konkurencją. Po wycofaniu największych koncernów z Rosji ze statystyk zniknęły dawne bestselery jak KIA RIO, Hyundai Creta, Renault Duster, Skoda Rapid czy Volkswagen Polo. Najwięcej stracili producenci europejscy (udział rynkowy z 27 proc. w 2022 r. do 9 proc. w 2023 r.) i koreańscy (z 24 proc. do 9 proc.). Najmniejszy spadek odnotowały marki japońskie (z 18 proc. do 6 proc.). Nietrudno jednak zgadnąć, że sytuacja może szybko się zmienić. Najwięksi inwestorzy jak m.in. Renault zachowali prawo do odkupienia akcji AvtoWAZ. Czy skorzystają? To bardzo dobre pytanie.