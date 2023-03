Zielona fala w białym kółku. Co oznacza tajemniczy znak drogowy? Jest bardzo przydatny

O znakach drogowych, ale i przepisach o ruchu opowiadamy szerzej także w poradnikach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Kierowca powinien umieć odczytać informacje zapisane na znakach drogowych. Czy jednak wszyscy prowadzący znają wszystkie oznaczenia? Często nie. I w zasadzie ciężko się temu dziwić. Bo nie brakuje oznaczeń, które są stosowane na tyle rzadko, że naprawdę ciężko spotkać je przy drogach. Z zieloną falą w białym kółku jest jednak inaczej. To po prostu stosunkowo nowy znak.

Zielona fala w białym kółku i niebieski znak z liczbą. To zestaw!

Zielona fala w białym kółku nie występuje jako oznaczenie samodzielne. Nad nim pojawia się zawsze niebieska, kwadratowa tablica z liczbą. Takie zestawienie przekazuje kierowcy prostą informację. Jeżeli prowadzący zastosuje się do zalecanej prędkości jazdy wskazanej na niebieskim znaku, może liczyć na to że na najbliższych skrzyżowaniach będzie się poruszać w ramach tzw. zielonej fali. W skrócie, nie zatrzyma go żadne z czerwonych świateł.

Zielona fala nie jest ani znakiem ostrzegawczym, nakazu czy zakazu. On przekazuje wiadomość uzupełniającą czy dodatkową. Ale bardzo ważną wiadomość. Powód? Po pierwsze zalecana prędkość mieści się w zakresie ograniczenia obowiązującego na drodze. Po drugie przejazd w ramach zielonej fali usprawnia ruch na danym odcinku. Po trzecie im bardziej sprawny ruch, tym mniej aut musi się zatrzymać na światłach, a więc tym mniej szkodliwych związków zostanie wyemitowanych do atmosfery. Proste i sprytne!

O zielonej fali w białym kółku musisz wiedzieć jeszcze trzy rzeczy

W tym punkcie warto wspomnieć o jeszcze trzech rzeczach. Zarówno niebieska tablica, jak i zielona fala w białym kółku to znak nowego typu. Jest pokazany na prostym wyświetlaczu elektronicznym. Po drugie zielona fala pokaże się tylko w takiej sytuacji, w której na uzyskanie efektu pozwolą warunki ruchu. Jeżeli droga zostanie zakorkowana, znak po prostu zostanie wyłączony i zniknie. Po trzecie zielona fala w białym kółku nie jest polskim pomysłem. To oznaczenie, które wprowadzili na swoich drogach Niemcy. To na niemieckich drogach można je spotkać.

Zielona fala w białym kółku. Czy ma szansę w Polsce?

Niemcy fajnie to sobie wymyślili, prawda? Tyle że nie patrzmy zazdrośnie na drogi u naszego zachodniego sąsiada, a może bardziej pomyślmy nad tym, czy jest szansa na przeniesienie tego rozwiązania do nas. Moim zdaniem jest. I to spora. Tym bardziej że w większych miastach mamy coraz większą ilość inteligentnych skrzyżowań, które monitorują natężenie ruchu i mogą stanowić źródło informacji dla zielonej fali w białym kółku.