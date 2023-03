Nowość w aplikacji Bolt. Nowa kategoria pojazdów nazywa się... "Traffic Buster"

"Traffic Buster" to nazwa nowej kategorii pojazdów, jakie pojawiły się w aplikacji firmy Bolt. W tym przypadku chodzi o Carver Electric, czyli elektryczny trójkołowiec, który będzie można wynająć na minuty za pośrednictwem aplikacji. Nowy pojazd ma zaledwie 98 cm szerokości, jest w pełni elektryczny i jak zapewnia Bolt może pokonywać luki w ruchu ulicznym, ale dzięki trzem kołom jest bardziej stabilny niż motocykl.

REKLAMA

Więcej informacji technologicznych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Dodatkowo dzięki przedniej szybie, dachowi i drzwiom Carver lepiej sprawdzi się niż np. elektryczne hulajnogi podczas złej pogody. Trójkołowiec ma kierownicę, automatyczną skrzynię biegów, opatentowany mechanizm przechylania i może przejechać do 100 kilometrów na jednym ładowaniu.

Zobacz wideo

Według informacji podanych przez serwis Zag Daily pojazd dostępny będzie na razie wyłącznie na Malcie i to tylko na ograniczonym obszarze, a jego testy potrwają kilka miesięcy. W miarę pojawiania się większej liczby pojazdów Bolt będzie starał się odpowiednio rozszerzyć swoją ofertę.

"Przez dziesięciolecia miasta były budowane dla samochodów, zaniedbując pieszych i lekkie pojazdy" – powiedział Ryan Mahoney, dyrektor krajowy Bolt na Malcie. "Nasza współpraca z Carver pomoże zmniejszyć natężenie ruchu i zanieczyszczenie na Malcie i ma na celu zaoferowanie mieszkańcom i przyjezdnym bardziej efektywnej i przyjaznej dla środowiska opcji transportu".



Kiedy i czy trójkołowce trafią do innych krajów Europy? Tego na razie nie wiemy, ale jeśli testy przebiegną pomyślnie, być może Bolt wejdzie we współpracę z polskim producentem trójkołowca Triggo. W końcu jak zapewniali jego wynalazcy, to pojazd od początku tworzony z myślą o firmach carsharingowych.