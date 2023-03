Wrzuciła do radiowozu 200 zł, bo śpieszyła się do domu. Grozi jej srogi wyrok

Policjanci z Myślenic zatrzymali do kontroli kierującą Suzuki, która przekroczyła dozwoloną prędkość. Nie spodziewali się jednak, że kobieta będzie nad wyraz nonszalancka - zamiast pozostać w samochodzie, podeszła do radiowozu i przez uchyloną szybę wrzuciła do niego 200 zł, tłumacząc, że śpieszy się do domu. Jednak zamiast do niego, trafiła do aresztu.

