W 41 dni zatrzymano prawie 9 tys. pijanych kierowców. Od początku roku blisko 13 tys.

Ferie do dla wielu osób czas odpoczynku, za to dla policjantów okres wzmożonej pracy. Funkcjonariusze dbający o bezpieczeństwo zmotoryzowanych, odnotowali w tym czasie wiele niebezpiecznych zdarzeń w ruchu drogowym oraz tragicznych wypadków.

Liczba pijanych kierowców rośnie

Przez 41 dni ferii zimowych służby zarejestrowały 1676 wypadków drogowych, w których zginęły 143 osoby, a 1881 zostały ranne. Wszystkie te statystyki zmalały względem przerwy zimowej w 2022 roku. Niestety, pijanych kierowców na drogach było 8830 - o 1119 więcej niż w ubiegłym roku. Względem ferii w 2021 r., to wzrost aż o 43 proc. (zatrzymano wtedy 6157 jeżdżących po alkoholu).

Pijani kierowcy - ferie w latach 2021, 2022, 2023 Fot. materiały prasowe

Według udostępnionych przez policję danych w 2023 roku najgorzej sytuacja wyglądała podczas ostatniego turnusu ferii zimowych (od 13 do 26 lutego). Zatrzymano wtedy 3113 nietrzeźwych kierowców. Przerwę od nauki mieli wtedy uczniowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Kierowca w ciągu dwóch godzin wpadł dwa razy na jeździe po pijanemu

Najwięcej zatrzymań – aż 297 – miało miejsce 16 stycznia, w pierwszy dzień ferii zimowych. Z raportów służb wynika, że podobnie jak przez cały 2022 r., najgorsze pod względem liczby pijanych kierowców są weekendy i poniedziałki. W dniach od 11 do 13 lutego (od soboty do poniedziałku) policjanci zanotowali rekordowe 846 przypadków jazdy na "podwójnym gazie".

Liczba przypadków jazdy po alkoholu w poszczególnych turnusach ferii zimowych Fot. materiały prasowe

Prawie 13 tys. pijanych od początku roku

Od 1 stycznia 2023 roku zatrzymano łącznie 12 990 osób (7076 w styczniu i 5914 w lutym), które prowadziły pojazdy mając we krwi ponad 0,2 promila alkoholu. W analogicznym okresie ubiegłego roku było ich o 2041 mniej.

Zaostrzenie kar dla nietrzeźwych kierowców

Obecnie, za jazdę w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi) grozi mandat w wysokości co najmniej 2500 zł. Powyżej 0,5 promila kierowcy mogą zapłacić od 5 tys. do 60 tys. zł. W obu przypadkach otrzymuje się też 15 punktów karnych. Pijany kierowca traci dodatkowo uprawnienia do jazdy pojazdem silnikowym na 3 lata oraz grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

Passatem wjechał w płot - tak pijany kierowca zakończył ucieczkę przed policją

Od 13 grudnia 2023 r. kierowcom mającym we krwi ponad 1,5 promila alkoholu będą konfiskowane samochody. Auto stracą również ci, którzy spowodują wypadek w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) i w przypadku recydywy.

