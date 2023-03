Dachowanie na łuku, czyli skutki niedostosowania prędkości do warunków na drodze [WIDEO]

Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, to jedna z najczęstszych przyczyn powstawania wypadków i różnego rodzaju zdarzeń drogowych. Niestety, wielu kierowców lekceważy zagrożenie. Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Zwłaszcza w sezonie zimowym, gdy warunki na jezdniach potrafią być wyjątkowo zdradliwe, dochodzi do największej ilości niebezpiecznych sytuacji. Wystarczy moment, by spokojna przejażdżka zakończyła się w przydrożnym rowie - zupełnie tak, jak w przypadku kierującej Chevroletem Lacetti.

Na youtube'owym kanale "Stop Cham" pojawiło się nagranie, na którym zarejestrowano pechowe zdarzenie. Doszło do niego dokładnie 17 lutego na granicy miejscowości Babice i Rakowa (niedaleko Wadowic). Kierująca nie dostosowała prędkości do warunków i wpadła w poślizg na łuku drogi. Próby opanowania pojazdu niestety nie zdały się na wiele - Lacetti wjechało do rowu, po czym odbiło się od skarpy, finalnie dachując.

Jak dowiadujemy się z opisu dołączonego przez autora nagrania - "Z pewnością w sytuacji nie pomogły opony w kiepskiej kondycji. Na szczęście pani opuściła pojazd o własnych siłach i bez żadnego urazu".

Kierowca został zaproszony do radiowozu i obejrzał kosztowne nagranie

Sytuacja ta uświadamia, jak niewiele potrzeba, by narazić się na niebezpieczeństwo — czasami po prostu warto zdjąć nogę z gazu. Co więcej, sezonowa zmiana opon oraz monitorowanie ich stanu jest jednym z kluczowych czynników wpływających na nasze bezpieczeństwo. Ta przykra lekcja na pewno zapadnie kierującej w pamięci.

