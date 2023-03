Kierowca został zaproszony do radiowozu. Wyświetlono mu kosztowne nagranie

Pośpiech na drodze nie popłaca. Lepiej zdjąć nogę z gazu i uzbroić się w cierpliwość, zamiast gnać na złamanie karku i popełniać wykroczenia. Niebezpieczną jazdę w wykonaniu kierowcy samochodu marki Audi przerwali funkcjonariusze z Kielc (woj. świętokrzyskie) patrolujący drogę ekspresową S7.

Mężczyzna przemieszczający się osobówką po lewym pasie ruchu, pędził aż 200 km/h. Pojazd został namierzony na wysokości węzła Kostomłoty należącego do obwodnicy Kielc, a pomiar został wykonany w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h. Kierowca nie miał pojęcia, że porusza się za nim nieoznakowany radiowóz wyposażony w wideorejestrator.

Audi prowadził mieszkaniec powiatu oświęcimskiego. Nieodpowiedzialny 29-latek zaproszony do radiowozu obejrzał nagranie, na którym zobaczył, jak jedzie o 80 km/h za szybko, po czym opuścił pojazd z mandatem w kwocie 2500 złotych i 15 punktami karnymi. Przypisane do indywidualnego konta punkty karne pozostaną z kierowcą przez dwa lata, a data ich naliczenia będzie tożsama z datą opłacania mandatu.

Policjanci przypominają, że pomiary prędkości pojazdów mają na celu zminimalizowanie ilości wypadków drogowych. Do niebezpiecznych zdarzeń dochodzi m.in. z powodu niestosowania się przez kierujących do ograniczeń prędkości i niedostosowania jej do panujących warunków atmosferycznych. Tylko odpowiedzialna jazda oraz respektowanie prawa pozwala uniknąć sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu uczestników ruchu drogowego.

