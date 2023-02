Od 1 marca nowe paliwo na stacjach. Jedziesz na narty? Lepiej zatankuj

Rozporządzenie określające wymagania jakościowe dla paliw ciekłych zakłada, że od 16 listopada do 28 lutego stacje muszą oferować zimowe paliwo w dystrybutorach. Ten wymóg ma szczególne znaczenie w przypadku oleju napędowego, w którym przy minusowych temperaturach wytrąca się parafina i może dojść do zablokowania filtra.

Zimowy olej napędowy musi być odporny na temperaturę do -20 stopni Celsjusza. Dlatego kierowcy aut z silnikami Diesla zawsze z niepokojem spoglądają na termometr. Nagły spadek temperatur poniżej zera może spowodować unieruchomienie samochodu.

Te same przepisy określają, że w okresie od 1 marca do 15 kwietnia na stacjach paliw może być oferowane tzw. paliwo przejściowe. Olej napędowy musi być odporny na temperatury do -10 stopni Celsjusza.

Chodzi o parametr CFPP, czyli temperaturę zablokowania zimnego filtra. Określa moment, w którym z oleju napędowego wytrąca się parafina. Jej cząsteczki mogą doprowadzić do zatkania filtra paliwa i tym samym unieruchomić silnik. Dlatego w przypadku zimowego paliwa nie powinno być z tym problemu, ponieważ parafina nie powinna wytrącać się w temperaturze nie przekraczającej -20 stopni. W przypadku paliwa przejściowego mogą się pojawić problemy, gdyby temperatura spadła do poziomu poniżej -15 stopni Celsjusza.

Na szczęście najbliższe prognozy dla całego kraju nie przewidują drastycznego załamania pogody. Poza tym, dostawcy paliw regularnie monitorują średnie temperatury. Jeśli w jakiejś części kraju będą panować mrozy, na stacjach pojawi się odpowiednie paliwo. Jedyny problem, jaki może spotkać kierowcę, to zatankowanie paliwa w cieplejszej części kraju oraz podróż w miejsce, gdzie panują mrozy.