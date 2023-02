Jeep Avenger to najmniejszy SUV amerykańskiej marki, który został opracowany przez Europejczyków (Włosi odpowiadają za stylistykę, a Francuzi m.in. za technologię napędu) oraz jest produkowany w Europie (zakład Stellantis w Tychach). Model ten oparty o platformę e-CMP debiutował w 2022 roku jako pierwszy w pełni elektryczny Jeep. Od 1 grudnia 2022 r. na Starym Kontynencie sprzedano ponad 12 000 sztuk, a seryjna produkcja w śląskiej fabryce ruszyła 31 stycznia 2023 r.

REKLAMA

Odmiana elektryczna pod maską skrywa silnik o mocy 156 KM i 260 Nm, który został połączony z akumulatorem o pojemności 54 kWh działającym pod napięciem 400 V. Układ obsługuje moc ładowania do 100 kW. To oznacza, że ładując akumulator prądem stałym można w ciągu 24 minut uzupełnić energię od 20 do 80 proc. Producent deklaruje zasięg na napędzie elektrycznym do 400 km w cyklu mieszanym (WLTP) i ponad 550 km w trybie jazdy miejskiej. Średnie zużycie energii ma wynosić 15,8 kWh/100 km.

Jeep z Polski wyceniony. Elektryczny Avenger Launch Edition sporo kosztuje

Avenger jest pierwszym samochodem Jeepa z napędem na przednią oś, wyposażonym w standardzie w systemy zarządzania trakcją (Selec Terrain) i kontroli zjazdu (Hill Descent Control), które w połączeniu z 200-milimetrowym prześwitem, 20-stopniowym kątem natarcia i 32-stopniowym kątem zejścia, czyni go pojazdem o niespotykanych w tym segmencie możliwościach terenowych. Jednak imponujący prześwit i kąty zostaną docenione głównie w codziennej jeździe. Producent z czasem planuje wprowadzić do oferty odmianę z napędem na cztery koła.

Jeep Avenger produkowany w Tychach Fot. Materiały prasowe

Jeep Avenger 1.2 PureTech 100

Podczas premierowego pokazu Avengera w Warszawie importer oficjalnie potwierdził, że samochód będzie oferowany na polskim rynku w wersji z benzynowym silnikiem 1.2 PureTech 100. Jednostka ta jest często stosowana w pojazdach Grupy Stellantis - trzycylindrowy, turbodoładowany motor rozwija moc 100 KM. Napęd będzie kierowany na przednią oś poprzez 6-biegową skrzynię manualną. Spalinowy Avenger zmieści w bagażniku 385 litrów ładunku (wersja elektryczna ma bagażnik o pojemności 355 l).

W Polsce cena Jeepa Avengera z silnikiem 1.2 PureTech 100 będzie startować od 99 900 zł. To ponad 70 tys. zł mniej w stosunku do Avengera w odmianie elektrycznej. Auto pojawi się u dealerów marki Jeep już w kwietniu (wariant elektryczny zaparkuje w salonach na przełomie maja i czerwca). Co ciekawe, Jeep Avenger w odmianie spalinowej poza Polską będzie oferowany jeszcze tylko we Włoszech oraz w Hiszpanii.

SUV z Polski zdeklasował rywali. Zdobył prestiżową nagrodę Car of the Year 2023!

Avenger niezależnie od zastosowanego napędu, będzie oferowany w tych samych wersjach wyposażenia (Avenger, Longitude, Altitude, Summit) z opcjonalnymi 5 pakietami pozwalającymi na dalszą personalizację konfiguracji. Do wyboru jest 7 kolorów nadwozia (dwubarwne nadwozie z czarnym dachem w wyższych wersjach) oraz 4 wzory obręczy aluminiowych (od 16" do 18"). Już podstawowa odmiana zawiera m.in.: w pełni LED-owe reflektory, klimatyzację automatyczną, 10,25-calowy ekran dotykowy oraz w pełni cyfrowy zestaw wskaźników 7", tempomat i asystent pasa ruchu (Lane Keeping Assist) czy całą gamę usług online.

Więcej ciekawych wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Jeep Avenger zaprezentowany w Warszawie Fot. Rafał Mądry