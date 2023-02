Czy można jeździć po własnej posesji po alkoholu? Sąd w Rybniku stwierdził jasno

Dotyczył on sprawy, do jakiej doszło 5 lipca 2021 roku. Jak można wyczytać z akt - "oskarżony (...) w dniu 5 lipca 2021 roku będąc w swoim domu, pokłócił się z ojcem i uderzył nogą w szybę od drzwi, w wyniku czego krwawiła mu noga. Następnie będąc w stanie nietrzeźwości wyrażającym się zawartością 1.70 mg/l alkoholu (ok. 3,5 promila - dop. red.) w wydychanym powietrzu jechał po swojej posesji w J. przy ul. (...) samochodem osobowym m-ki (...) nr rej. (...) dojeżdżając do bramy. Następnie przyszedł do niego kolega (...), z którym rozmawiał w samochodzie, po czym kolega, widząc jego krwawiącą nogę, zawiózł go samochodem główną drogą do swojego domu mieszczącego się nieopodal".

REKLAMA

Więcej informacji ze świata motoryzacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Prokuratura oskarżyła pijanego kierowcę z tytułu prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z art. 178a par. 1 Kodeksu karnego:

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

Zdawał egzamin 17 razy. Zdobył prawo jazdy, ale szczęście trwało krótko

OFERTY AVANTI24.PL: Modowe inspiracja znajdziesz na Avanti24.pl

Czy można jeździć po własnej posesji po spożyciu alkoholu?

Zebrany materiał dowodowy, a raczej jego brak, skłonił sąd do uznania kierowcy za niewinnego. Kluczowym w sprawie okazał się fakt, że mężczyzna poprowadził samochód na własnej posesji, przez co nie można było uznać, że uczestniczył w ruchu lądowym.

Sędzia powołała się w na stanowisko Sądu Najwyższego z 5 maja 2009 roku. Jak można wyczytać z orzeczenia, ruch lądowy to nie tylko ten na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, ale również odbywający się w miejscach dostępnych do powszechnego użytku. Co więcej, cytując bezpośrednio wyrok SN - "Do miejsc dostępnych dla ruchu pojazdów nie mogą natomiast zostać zaliczone miejsca, w których nie odbywa się ruch ogólnodostępny, a jedynie w danym miejscu dopuszczone jest do ruchu wąskie grono osób".

Zobacz wideo

Sędzia swój wyrok uargumentowała także innymi orzeczeniami SN, m.in. z 20 sierpnia 1976 r., (sygn. VII KZP 11/76) - "Przez miejsce, w którym "odbywa się ruch pojazdów ogólny czy lokalny" należy rozumieć wyłącznie drogi, tj. wydzielone, przystosowane do komunikacji pasy ziemi łączące poszczególne miejscowości lub punkty terenowe; takim miejscem nie jest podwórko prywatnego domu mieszkalnego".

Mimo iż w wyroku stwierdzono, że można prowadzić po alkoholu na własnym podwórku, należy być jednak jak najbardziej radykalnym i nie pozwalać sobie nawet na najmniejsze odstępstwa od reguły "piłeś, nie jedź". Niestety, zawsze znajdą się kierowcy, którzy wychodząc z założenia, że skoro poradzili sobie z prowadzeniem po alkoholu na własnym "placu", to i jazda w ruchu lądowym nie sprawi im problemu. Jak jednak pokazuje policyjna statystyka, tego typu jednostki to potencjalni mordercy.

OFERTY AVANTI24.PL: Te buty podbijają stolice mody! Nonszalanckie trzewiki to HIT, który zostanie na długo!