Rynek moto-nieruchomości. Garaże są w cenie i znikają jak ciepłe bułeczki

Więcej ciekawostek z rynku motoryzacyjnego publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Garaż kojarzy się przede wszystkim z nowoczesnym budynkiem z halą podziemną? Być może i tak. Tyle że nie każdy mieszka na osiedlu niedawno zbudowanym przez dewelopera. Co mają zrobić mieszkańcu osiedli z wielkiej płyty lub starszych? Także mają sposoby. Bo w PRL-u również budowało się garaże. Tyle że wtedy wolnostojące, murowane i pokryte papą.

Zobacz wideo Odwiedziliśmy garaż Magnusa Walkera w Los Angeles

Kupić można garaż murowany lub blaszaka

Zakładając, że kierowca mieszka w starym bloku i zakładając, że chciałby nabyć dla swojego auta garaż. Jaki ma wybór? Opcje są tak naprawdę dwie. Po pierwsze może poszukać garażu murowanego. Po drugie tzw. blaszaka. Tylko blaszaki często stoją na terenach prywatnych i częściej są wynajmowane niż sprzedawane. Ile to wszystko kosztuje? Cenom przyjrzała się wyborcza.biz. Wnioski? Są zaskakujące.

Roboparking na Manhattanie. Miejsce kosztuje prawie trzy miliony zł

Ile kosztuje stary garaż? Ceny od 20 do 80 tys. zł

Za dzierżawiony garaż w kiepskim stanie trzeba zapłacić 20 tys. zł. Po pierwsze nieruchomość taka wymaga remontu i to często gruntownego – zakładającego doszczelnienie dachu, malowanie czy wymianę drzwi. Ten pochłonie co najmniej 10 do 15 tys. zł. Po drugie nie ma pewności, czy po kilku latach miasto dzierżawę przedłuży. Garaże znajdują się często na cennych działkach.

20 tys. zł plus remont to dużo? To dolna część przedziału ze stawkami. 17-metrowy garaż w Lęborku kosztuje 75 tys. zł. W Chorzowie może być już jednak wyceniony na 80 tys. zł. I ceny wraz ze wzrostem zainteresowania będą rosły. Szczególnie że obiekty wcale długo nie czekają na nowego właściciela.

Ile kosztuje wynajem garażu?

No ale przecież garażu nie trzeba kupować. Można go wynająć. Tyle że to nadal wcale tanie nie jest. W mniejszym mieście za miesięczny najem murowanego garażu trzeba zapłacić od 250 do nawet 400 zł. W większym stawki w dalekich od centrum dzielnicach startują od kwot rzędu 500 do 600 zł.

Ile kosztuje miejsce w hali garażowej?

Na koniec powróćmy jednak jeszcze do miejsc w garażach podziemnych. Dziś budując nowy blok, deweloper stara się dać możliwość zakupu przestrzeni postojowej prawie każdemu mieszkańcowi. Tyle że przyjemność taka tania wcale nie jest. W mniejszym mieście jedno miejsce postojowe kosztuje przeciętnie 30 tys. zł. W większych ceny dochodzą nawet do 70 czy 100 tys. zł. Zaporowe stawki? Być może. Mimo wszystko hale garażowe są "wyprzedawane" jako pierwsze. Bo nie brakuje nabywców, którzy nie chcą jednego, a kilka miejsc. Bo potrzebują parkingu dla każdego członka rodziny.