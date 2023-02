Czy różni się znak D-40 od D-52? Wyglądają podobnie, ale oznaczają coś zupełnie innego

O przepisach i znakach drogowych opowiadamy również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Jeden i drugi znak są prostokątne. Co więcej, na jednym i drugim pojawia się symbol samochodu. Tyle że na tym podobieństwa się kończą. Bo różnice wynikające z ich znaczenia są potężne. Wyjaśnimy je dziś po to, abyście w realnej sytuacji drogowej nie pomylili oznaczeń. To może się skończyć surowym mandatem.

Czym jest strefa zamieszkania?

Pierwszym ze znaków niech będzie tablica D-40 "Strefa zamieszkania". Jej definicja określona przepisami brzmi:

Obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi – art. 2 pkt 16 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zasady ruchu w strefie zamieszkania

Niewiele to wyjaśnia? Z pewnością. Przepisy dodatkowe precyzyjnie określają jednak zasady, które obowiązują za znakiem D-40. Należy pamiętać o tym że:

Pieszy ma zawsze pierwszeństwo – bez względu na fakt czy na jezdnię wchodzi, czy np. nią idzie. Z tego powodu w strefie zamieszkania nie ma konieczności wyznaczania przejść dla pieszych.

Maksymalna prędkość jazdy to 20 km/h. I nie obowiązuje ona do najbliższego skrzyżowania, a od znaku D-40 do znaku D-41.

Parkować pojazdy można tylko w miejscach do tego przeznaczonych i wyznaczonych. Kierujący muszą poszukiwać znaków D-18 "Parking". W strefie zamieszkania nie będzie zakazów postoju czy zatrzymywania się, bo naturalnie obowiązują wszędzie poza miejscami parkingowymi.

Nie ma konieczności ostrzegania np. o pojawieniu się na jezdni progu spowalniającego.

Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania kierujący włącza się do ruchu. Musi zatem ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym użytkownikom drogi.

Mandat w strefie zamieszkania

Mandat w strefie zamieszkania można dostać za kilka wykroczeń. Pierwszym jest przekroczenie dozwolonej prędkości. A ta została określona na zaledwie 20 km/h! I nie będzie przypominana żadnymi tablicami. Poza tym ryzykowne jest parkowanie poza miejscami wyznaczonymi, a do tego warto pamiętać o bezwzględnym pierwszeństwie pieszych. Tu ryzyko nie dotyczy wyłącznie mandatu, ale także widma kolizji czy nawet wypadku.

31 km/h w strefie zamieszkania? To już przekroczenie o 11 km/h, czyli 100 zł mandatu i 2 punkty karne. Pamiętajcie o tym! Złe parkowanie kosztuje z kolei 100 zł i 1 punkt karny, a kolizja z pieszym może się zakończyć kilkutysięcznym mandatem i utratą prawa jazdy.

Czym jest strefa ruchu?

Znak D-52 "Strefa ruchu" wskazuje z kolei na:

Obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi – art. 2 pkt 16a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Strefa ruchu fot. Filip Trusz

Zasady drogowe w strefie ruchu

W tym przypadku lista głównych zasad jest zdecydowanie krótsza i mniej restrykcyjna. W strefie ruchu dla przykładu piesi nie mają tak szerokich uprawnień i nie obowiązuje niskie ograniczenie prędkości. Przepisy mówią bowiem o tym że: