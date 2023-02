Nie tylko w Emiratach sprzedają tablice rejestracyjne. W Kalifornii również

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Jak się okazuje są miejsca, gdzie można zarobić niemal na wszystkim. Na przykład na tablicach rejestracyjnych. Co ważne nie trzeba jechać do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aby dokonać takiego zakupu. Wystarczy Kalifornia.

Pewien mężczyzna wyczuł zarobek i ma do sprzedania tablicę rejestracyjną, na której widnieje napis CASH (ang. Gotówka). Chce za nią 2 miliony dolarów.

Według San Jose Mercury News, prawnik patentowy Claude Arthur Stuart Hamrick – CASH to także jego inicjały – jest gotów rozstać się z tablicami, które posiada od ponad 50 lat. Hamrick zarejestrował je w 1970 roku, kiedy tego typu tablice były po raz pierwszy dostępne w Kalifornii.

Rynek sprzedaży tablic rejestracyjnych w Kalifornii jest stosunkowo nowy. Jednak już powstała strona o nazwie Plate Broker, na której zainteresowani mogą zakupić oryginalne tablice rejestracyjne.

Tablica Hamricka jest wystawiona na stronie za 2 miliony dolarów. Poza nią są jeszcze: 888 – ceny nie podano, BETTING – 125.000 dolarów, CINEMA – 1.895.000 dolarów, GO VIRAL – 3.888.888 dolarów. Rekordzistą jest jednak właściciel z tablicą MM, za którą chce 24,3 miliona dolarów.

Co ciekawe Hamrick sprzedaje swoją tablicę już od dwóch lat, ale kupca nadal brak. Jednak to go nie zniechęca.