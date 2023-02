Peugeot odświeża modele 508 i 508 SW. Nie otrzymają nowych hybryd

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Francuska firma wprowadziła obecną generację modeli 508 i 508 SW w 2018 r. Teraz przyszła pora na ich odświeżenie.

Francuski sedan i kombi łatwo odróżnić od modeli wprowadzonych na rynek kilka lat temu, dzięki węższym reflektorom LED Matrix (standard w całej gamie) i trzem śladom pazurów poniżej świateł do jazdy dziennej. Tym samym zastępują pojedynczy kieł obecny teraz.

Dolna osłona chłodnicy ma zmieniony kształt i jest teraz skierowana w dół, a nie w górę na końcach, co nadaje samochodowi więcej powagi. Grill natomiast przechodzi bezpośrednio w zderzak i dodano tam najnowszy emblemat producenta.

Z tyłu zmian jest mniej. Zamiast logo producent wstawił tam swoją nazwę, która usytuowana jest pomiędzy światłami LED.

Wewnątrz zmiany również są subtelne. Można jednak zauważyć, że zamiast starej dźwigni zmiany biegów pojawił się przełącznik, a na kierownicy również pojawiło się nowe logo.

Po zdjęciach trudno poznać, że producent zastosował nowy i-Cockpit. Widoczny jest 10-calowy ekran do systemu informacyjno-rozrywkowego, który umożliwia aktualizacje i jest w pełni konfigurowalny za pomocą widżetów i przewijanych okien. 12-calowy cyfrowy zestaw wskaźników widoczny nad kierownicą ma nowe tryby wyświetlania pokazujące np. nawigację czy multimedia. 508-ka ma również ulepszone oprogramowanie do rozpoznawania głosu.

Wielkim rozczarowaniem jest to, że 508 nie otrzymuje nowych 136-konnych silników 1,2 l miękkiej hybrydy Peugeota, które właśnie zostały dodane do poprawionych 3008 i 5008 i trafią do modeli 208, 2008, 308, 308 SW i do nowego crossovera 408.

Zamiast tego 508 radzi sobie ze starszym technologicznie 130-konnym trzycylindrowym silnikiem 1,2-litrowym w samochodach podstawowych. Ewentualnie kupujący mogą wybrać 1,5-litrowy silnik wysokoprężny o tej samej mocy wyjściowej. Moc przekazywana jest na przednie koła przez automatyczną skrzynię biegów. Ale wielu zrezygnuje z obu opcji i wybierze jedną z trzech opcji hybrydowych typu plug-in, a najprawdopodobniej jedną z dwóch, które łączą silniki elektryczne o mocy 110 KM z silnikiem spalinowym o pojemności 1,2 litra o mocy do wyboru: 180 KM lub 225 KM.

Jedyną opcją napędu na wszystkie koła jest flagowy model 508 PSE (Peugeot Sport Engineered) Hybrid4, który generuje łączną moc 360 KM poprzez połączenie silnika spalinowego o pojemności 1,6 l na przedzie i silnika elektrycznego umieszczonego z tyłu.

Peugeot nie podał jeszcze cen zaktualizowanego modelu. Auta trafią do sprzedaży w czerwcu tego roku.