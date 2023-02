Co oznaczają tajemnicze kody w prawie jazdy? Wyjaśniamy

Kolejne ciekawostki zapisane w polskich przepisach dla kierowców znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Prawo jazdy to przecież prawo jazdy. Wystarczy znać uzyskaną kategorię i typy pojazdów. Resztą kierowca nie musi się przejmować. Ile w tym prawdy? Nie zawsze dużo. Bo do dokumentu czasami są wpisywane kody. Kody ograniczeń warto dodać. Te określają warunki dodatkowe, które są konieczne do uzyskania przez kierującego uprawnień w danej sytuacji drogowej.

Gdzie znaleźć kody ograniczeń? To najczęściej czterocyfrowe oznaczenia wpisane do rubryki o nr 12, znajdującej się na odwrocie prawa jazdy.

Dziwne kody ograniczeń w prawie jazdy. Lista jest długa!

Kody ograniczeń wpisywane do polskich praw jazdy kojarzą się przede wszystkim z najczęściej występującym oznaczeniem 01.06. To oznacza, że kierowca w czasie jazdy musi mieć okulary lub soczewki kontaktowe. Tyle że kody mogą mieć też charakter dużo bardziej nietuzinkowy. I szereg ciekawych przykładów podajemy poniżej.

kod 01.05 – przepaska na oko,

kod 03.01 – proteza lub szyna ortopedyczna kończyny górnej,

kod 03.02 – proteza lub szyna ortopedyczna kończyny dolnej,

kod 10.02 – bez pedału sprzęgła,

kod 15.02 – sprzęgło sterowane ręcznie,

kod 15.04 – składany lub odkręcany pedał sprzęgła za przegrodą,

kod 20.04 – pedał hamulca pod całą stopę,

kod 25.03 – wychylny pedał przyspieszenia,

kod 31.01 – pedały równoległe,

kod 31.02 – pedały na tym samym lub prawie na tym samym poziomie,

kod 40.09 – kierowanie nożne,

kod 40.11 – gałka na kierownicy,

kod 43.04 – fotel kierowcy z podłokietnikiem,

kod 43.07 – pas bezpieczeństwa szelkowy,

kod 46 – wyłącznie pojazdy trójkołowe,

kod 50 – dla określonego pojazdu lub nadwozia (numer identyfikacyjny pojazdu, VIN),

kod 61 – jazda w godzinach dziennych (od świtu do zmierzchu),

kod 62 – jazda tylko w promieniu … km od miejsca zamieszkania posiadacza prawa jazdy albo w obrębie miasta/regionu (np. 62.nazwa miasta/regionu albo 62. ……. km),

kod 63 – jazda bez pasażerów,

kod 64 – jazda z prędkością nie większą niż ……… km/h.

Tak, dobrze widzicie. W polskim prawie występują kody ograniczające kierowcy maksymalną prędkość jazdy czy wskazujące w jak dużej odległości od miejsca zamieszkania może się poruszać. Dziwne, prawda? Całe szczęście są one stosowane ekstremalnie rzadko, o ile w ogóle.

Lista kodów z rubryki 12 w prawie jazdy. Sprawdź, czy masz. To ważne

Uważaj na kody ograniczeń. Kara to 1,5 tys. zł mandatu i odebranie prawa jazdy

Kody ograniczeń są niezwykle ważne. I nie tylko z formalnego punktu widzenia. Bo ich obecność sprawdzi policjant w czasie ewentualnej kontroli drogowej. Skutek? Jeżeli kierowca powinien mieć np. okulary, ale ich nie ma, de facto prowadzi bez uprawnień. A to uruchamia konsekwencje z tytułu art. 94 ustawy Kodeks wykroczeń. Te są naprawdę przykre.

Kierowca na początek dostanie co najmniej 1500 zł mandatu. Na blankiecie może się jednak pojawić równie dobrze kwota na poziomie 5000 zł – art 94 par. 1 ustawy KW.

Sprawa trafi do sądu. Obligatoryjny w razie popełnienia tego wykroczenia jest bowiem zakaz prowadzenia pojazdów – art. 94 par. 3 ustawy KW.

Obecnie kierujący nie musi mieć przy sobie prawa jazdy. Jak zatem policjant sprawdzi kody ograniczeń? Te są wprowadzone do bazy CEPiK. Funkcjonariusz uzyska zatem do nich dostęp wpisując numer PESEL i weryfikując posiadanie uprawnień przez kierującego.