Jaka marka najlepiej się sprzedawała z grupy Stellantis? Nie uwierzycie

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Stellantis to duża grupa. Pod swoimi skrzydłami ma takie firmy jak: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, Ram i Vauxhall. Która z tych firm cieszy się największą popularnością, a co za tym idzie największą sprzedażą?

Zobacz wideo Fiat 500 - miejskie auto o retro wyglądzie [RECENZJA]

Odpowiedź jest krótka, jak krótka jest nazwa tego producenta – Fiat. Jak się okazuje w ubiegłym roku włoski producent sprzedał 1,2 mln samochodów. Jednak trzeba zaznaczyć, że wynik ten zawiera również sprzedaż pojazdów marek Fiat Professional i Abarth. Fiat wyprzedził nawet Peugeota, który sprzedał 1.056.182 samochodów.

Co ciekawe ponad 80 proc. sprzedaży Fiata miało miejsce w Europie i Ameryce Południowej, co podkreśla znaczenie tych dwóch regionów dla marki. Fiat był dominującą siłą motoryzacyjną w Brazylii, zapewniając 21,9 proc. udziału w rynku ze sprzedażą 430.000 aut w 2022 r., do czego przyczyniła się popularność pickupów Strada i Toro. Kolejny świetny wynik odnotowano w Turcji, gdzie udział w rynku wyniósł 18,7 proc., głównie dzięki lokalnie produkowanemu Tipo.

Fiat był także liderem na swoim rodzimym rynku we Włoszech, z udziałem na poziomie 15,1 proc. W Europie producent samochodów był liderem rynku w segmencie samochodów miejskich, a modele 500 i Panda stanowiły 43,8 proc. udziału.

Fiat 500x vs Opel Mokka I. Wciąż świeże i w niezłej cenie. Warto postawić na te używane crossovery?

Jak przekazał Dyrektor Generalny marki, Oliviera Francois – jedyny bezemisyjny samochód osobowy w obecnej ofercie Fiata - Fiat 500e, sprzedał się w 2022 roku w prawie 120.000 egzemplarzy, z czego 66.000 zostało zarejestrowanych w Europie.

Model 500e był najlepiej sprzedającym się samochodem elektrycznym we Włoszech, drugim we Francji i trzecim na dziesięciu głównych rynkach europejskich, w tym w Niemczech. Warto zauważyć, że był to również najlepiej sprzedający się elektryczny model Stellantis.

Fiat ogłosił plany wprowadzenia na rynek kilku nowych pojazdów elektrycznych w ciągu najbliższych kilku lat. Może włoskiemu producentowi uda się utrzymać pozycję lidera w grupie również w tym roku?