Ważny łącznik drogi S14 z Łodzią trafi do realizacji. Miało go nie być

Ministerstwo Infrastruktury podpisało porozumienie z łódzkim oddziałem GDDKiA w sprawie budowy ważnego odcinka drogi. Ta decyzja zapewni finansowanie inwestycji z budżetu państwa.

Dyrekcja posiada już gotowy projekt budowlany, wymagane decyzje oraz tytuł do dysponowania gruntami. Przetarg na realizację zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku. Czas przewidywany na wykonanie prac to 12 miesięcy.

Dodatkowy wjazd do Łodzi ułatwi on komunikację z siecią głównych dróg w regionie mieszkańcom Teofilowa i Radogoszcza – zachodnich dzielnic miasta. Oprócz tego znacząco ułatwi wjazd do miasta z drogi ekspresowej S14.

Nowy odcinek drogi będzie miał nieco ponad kilometr długości, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz pobocze o szerokości od 1,25 do 2,3 metra – zależnie od miejsca. Powstanie w oparciu o obowiązujący projekt

- informuje GDDKiA. Droga ekspresowa S14 (Zachodnia Obwodnica Łodzi) to bardzo istotny projekt z lokalnego i ogólnokrajowego punktu widzenia. Wiosną ubiegłego roku przekazano do użytkowania 12-kilometrowy odcinek od węzła Łódź Lublinek do węzła Aleksandrów Łódzki. Dzięki temu zmniejszył się ruch na mocno obciążonej drodze krajowej nr 71, a mieszkańcy m.in. Konstantynowa Łódzkiego, odczuli poprawę warunków życia.

W tym roku zakończy się budowa ostatniego odcinka S14 od węzła Aleksandrów Łódzki do Słowika. Inwestycja pozwoli domknąć ring autostradowo-ekspresowy wokół aglomeracji łódzkiej.

Droga S14 w budowie. Kiedy Zachodnia Obwodnica Łodzi będzie gotowa?

Łódź będzie pierwszym miastem mogącym pochwalić się pełnym ringiem dróg najwyższych kategorii - autostrad i dróg ekspresowych. Aktualnie są już cztery odcinki stanowiące części składowe tego ringu: od północy autostrada A2, od wschodu A1, od południa droga ekspresowa S8 i od zachodu droga ekspresowa S14 od węzła Róża do węzła Aleksandrów Łódzki.