Nowa droga ekspresowa w Polsce. S12 połączy trzy województwa i A1

Droga S12 w większości znajduje się w planach i wielu kierowców może jej w ogóle nie kojarzyć. Z planowanych 315 km do jazdy oddano dopiero około 95 km w województwie lubelskim. Docelowo S12 połączy A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego z granicą z Ukrainą w Dorohusku. Będzie biegła przez trzy województwa: łódzkie, mazowieckie i lubelskie.

Z większych miast S12 połączy ze sobą wspomniany Piotrków Trybunalski z Radomiem, Lublinem i Chełmem. Więcej o drogach w Polsce przeczytasz na stronie głównej gazeta.pl.

S12 - co już się dzieje na budowie drogi ekspresowej?

Na etapie przygotowania jest odcinek S12 od Piotrkowa Trybunalskiego (A1) do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego, o długości 61,2 km. W 2022 roku podpisano umowę na uzupełnienie dokumentacji w raporcie środowiskowym, która ma być gotowa wiosną przyszłego roku.

Droga S12 będzie się łączyła na południe od Piotrkowa Trybunalskiego z autostradą A1 i pobiegnie przez Sulejów i Opoczno w kierunku Radomia. Obecnie trwa m.in. wykonywanie inwentaryzacji przyrodniczej. Założenia są takie, że w maju 2024 r. gotowy dokument trafi do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ). Oznacza to, że na początku 2025 roku decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) powinna się stać prawomocna.

Przygotowywana jest również dokumentacja dla drogi ekspresowej S12 od granicy woj. mazowieckiego i łódzkiego do Radomia i dalej do obwodnicy Puław w woj. lubelskim. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałami do uzyskania DŚU realizowane jest przez dwie firmy projektowe.

Droga S12 - na zachód od Radomia

Na zachód od Radomia przyszła trasa o długości ok. 41,3 km przebiegać będzie przez teren gmin Gielniów, Przysucha (gm. wiejska), miasto Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Orońsko. Droga na tym odcinku będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Dostępność do niej odbywać się będzie poprzez trzy węzły: Gielniów, Przysucha i Wieniawa.

W przypadku odcinka na wschód od Radomia został złożony wniosek o uzyskanie DŚU. Wybrany wariant o długości ok. 67 km przebiega przez teren gmin Orońsko, Kowala, Skaryszew, Gózd, Tczów, Zwoleń, Przyłęk, Policzna i Puławy. Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez siedem węzłów: Radom Południe, Radom Kowala, Radom Skaryszew, Tczów, Zwoleń, Czarnolas i Puławy Zachód (dawniej Bronowice).

Droga S12 w województwie lubelskim

Funkcjonujący obecnie odcinek drogi ekspresowej S12 rozpoczyna się tuż za granicą woj. mazowieckiego i lubelskiego. Początkowe ok. 6 km to odcinek jednojezdniowy, do którego w ramach budowy trasy pomiędzy Radomiem i Puławami zostanie dobudowana druga jezdnia. Dalej, od okolic węzła Puławy Zachód do Piaski Wschód jest już docelowa dwujezdniowa droga ekspresowa o długości ok. 87 km.

Wydłużona zostanie na wschód do przejścia granicznego w Dorohusku o ok. 75 km. Dla obwodnicy Chełma o długości ok. 13,6 km Lubelski Urząd Wojewódzki prowadzi obecnie postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Dla trzech odcinków S12 między Piaskami a Dorohuskiem (Piaski - Dorohucza, Dorohucza - Chełm, Chełm - Dorohusk), toczą się postępowania przetargowe na realizację.

Trasa pomiędzy Piaskami i Chełmem w całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce zurbanizowane i cenne przyrodniczo. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga, po dwa pasy w każdym kierunku oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego, mosty, wiadukty oraz przejścia dla zwierząt. Planowane są też dwie pary Miejsc Obsługi Podróżnych: MOP Stołpie oraz MOP Teosin.